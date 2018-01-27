Erdoğan ateş püskürdü: Ulan ahlaksız!

AK Parti Kocaeli Gençlik Kolları’nın olağan kongresine katılmak üzere Kocaeli’ne gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yuvacık’ta vatandaşlara seslendi.

"KEFENİMİZLE BU YOLDAYIZ"

Zeytin Dalı Harekatı’ndan bahseden Erdoğan, “Yola çıkarken, ‘Uzun ince bir yoldayız, gidiyoruz gündüz gece, gideceğiz gündüz gece’ demiştik. Bu yolculuğumuz devam ediyor. Biz bu yola çıkarken, ‘Kefenimizle beraber bu yoldayız’ dedik. Biz rabbimizin tayin ettiği ömrü inşallah bu davada tüketmenin gayreti içinde olacağız. Bu millete efendilik değil, sadece halkımıza hizmettir. İnsanların en hayırlısı, insanlara en çok hayırlı olandır.

"AHLAKSIZ SEN UYURKEN ÖSO TERÖRİSTLERİ YOK EDİYOR"

Önümüze bazen terör örgütleri çıkacaktır. Kendini bilmez bazı terbiyesizler var ya, terörist diye ifade ettiği ÖSO’lar var ya, ulan ahlaksız sen sıcak yatağında yatarken o ÖSO’lar benim Mehmedimle beraber, senin kol kanat gerdiğin teröristleri yok ediyorlar. Sabah rakam 394’dü, Şimdi kim bilir 400’ün üzerindedir. Bunların kökünü kazıyacağız. Siz kalkıp, orada Hatay’a, Kilis’e, Şanlıurfa’ya havan atacaksınız, bunun bedelini ödeyeceksiniz. Bizim şehitlerimizin bedeli öyle ucuz değil. Hem içeride, hem dışarıda kökünü kazıyacağız. Mehmed’im sevinin, başlar yüksekte. Ölsek de sevinin, eve dönsek de. Sanma bu tekerler kalır tümsekte. Yarın elbet, elbet bizimdir. Gün doğmuş, gün batmış ebed bizimdir. Beni yaradan Allah sizleri de yarattığı için sizleri seviyorum. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, Hep birlikte Türkiye olacağız” diye konuştu.

CHP'Lİ ÖZTÜRK YILMAZ NE DEMİŞTİ?

Geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz ÖSO'yu hedef alarak: "Suriye'deki büytün grupların hedefi El Kaide'dir" demişti.