Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Erdoğan ateş püskürdü: Ulan ahlaksız!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan CHP'li Öztürk Yılmaz'a yönelik çok sert açıklamalarda bulundu.

27 Ocak 2018 Cumartesi 21:06
Erdoğan ateş püskürdü: Ulan ahlaksız!

AK Parti Kocaeli Gençlik Kolları’nın olağan kongresine katılmak üzere Kocaeli’ne gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yuvacık’ta vatandaşlara seslendi.

"KEFENİMİZLE BU YOLDAYIZ"

Zeytin Dalı Harekatı’ndan bahseden Erdoğan, “Yola çıkarken, ‘Uzun ince bir yoldayız, gidiyoruz gündüz gece, gideceğiz gündüz gece’ demiştik. Bu yolculuğumuz devam ediyor. Biz bu yola çıkarken, ‘Kefenimizle beraber bu yoldayız’ dedik. Biz rabbimizin tayin ettiği ömrü inşallah bu davada tüketmenin gayreti içinde olacağız. Bu millete efendilik değil, sadece halkımıza hizmettir. İnsanların en hayırlısı, insanlara en çok hayırlı olandır.

"AHLAKSIZ SEN UYURKEN ÖSO TERÖRİSTLERİ YOK EDİYOR"

Önümüze bazen terör örgütleri çıkacaktır. Kendini bilmez bazı terbiyesizler var ya, terörist diye ifade ettiği ÖSO’lar var ya, ulan ahlaksız sen sıcak yatağında yatarken o ÖSO’lar benim Mehmedimle beraber, senin kol kanat gerdiğin teröristleri yok ediyorlar. Sabah rakam 394’dü, Şimdi kim bilir 400’ün üzerindedir. Bunların kökünü kazıyacağız. Siz kalkıp, orada Hatay’a, Kilis’e, Şanlıurfa’ya havan atacaksınız, bunun bedelini ödeyeceksiniz. Bizim şehitlerimizin bedeli öyle ucuz değil. Hem içeride, hem dışarıda kökünü kazıyacağız. Mehmed’im sevinin, başlar yüksekte. Ölsek de sevinin, eve dönsek de. Sanma bu tekerler kalır tümsekte. Yarın elbet, elbet bizimdir. Gün doğmuş, gün batmış ebed bizimdir. Beni yaradan Allah sizleri de yarattığı için sizleri seviyorum. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, Hep birlikte Türkiye olacağız” diye konuştu.

CHP'Lİ ÖZTÜRK YILMAZ NE DEMİŞTİ?

Geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz ÖSO'yu hedef alarak: "Suriye'deki büytün grupların hedefi El Kaide'dir" demişti.

Haber Tarihi: 27 Ocak 2018 Cumartesi 21:06
  1. Öztürk Yılmaz
  2. CHP
  3. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  4. ÖSO
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tatlıcıdan 21 bin liralık fıstık çaldılar
    1. Tatlıcıdan 21 bin liralık fıstık..
    2. Barzani teröristlere ağlıyor
    3. Yalova'da deniz suyu 10 metre çekildi
    4. Erdoğan ateş püskürdü: Ulan ahlaksız!
    5. Diyarbakır Valiliği yakınında patlama!
    6. İyilik yaptığın kimsenin şerrinden..
    7. Reyhanlı'ya atılan roket boş bir eve..
    8. Galatasaray evinde kükredi!
    9. Siyonistler iyice kudurdu
    10. Genç kıza yumruklu saldırı
    11. TSK'dan flaş Afrin açıklaması!
    12. Yol kenarında namaz kılmayı yasakladılar
    13. Rusya ile Türkiye arasında kritik..
    14. Senin neyine güvenelim?
    15. Trump hakkında bir iddia daha!
    16. Yerli mühimmatta MKEK damgası
    17. İnsanda kaç türlü kişilik var?
    18. 900 yıl yetecek! İlk kazma vuruluyor
    19. Afrin'de ilerleyişin önündeki tek engel!
    20. Barzani, İngilizlere dert yandı! Afrin..
    Mehmet Ali Erbil'den cenazede tepki çeken davranış!
    Mehmet Ali Erbil'den cenazede tepki çeken davranış!
    Macaristan Başbakanı'nın büyük korkusu: İstemiyoruz
    Macaristan Başbakanı'nın büyük korkusu: İstemiyoruz
    PKK'nın korkulu rüyası olacak! TSK'ya teslim edildi
    PKK'nın korkulu rüyası olacak! TSK'ya teslim edildi
    ABD icat etti, şimdi PKK Afrin'de kullanıyor
    ABD icat etti, şimdi PKK Afrin'de kullanıyor
    'Esir alınan Türk askerleri' yalanı ortaya çıktı! Yine ellerinde patladı
    'Esir alınan Türk askerleri' yalanı ortaya çıktı! Yine ellerinde patladı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 26.01.2018
    Rusya'dan Türkiye'ye 'helikopter' sevkiyatı
    Rusya'dan Türkiye'ye 'helikopter' sevkiyatı
    Erdoğan talimatı verdi, düğmeye basıldı
    Erdoğan talimatı verdi, düğmeye basıldı