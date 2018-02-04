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Erdoğan ‘Artık güvenmiyorum’ dedi… 3 ay anket yok!

TÜM siyasi çalışmalarını, yaptırdığı çapraz anketlerle belirleyen AK Parti, bir süre ara verme kararı aldı.

04 Şubat 2018 Pazar 03:02
Erdoğan ‘Artık güvenmiyorum’ dedi… 3 ay anket yok!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığındaki son MYK toplantısında, güncel konularla yapılan araştırmalarla, hükümetin aldığı kararların kamuoyundaki yansımaları değerlendirildi.

Afrin operasyonundan önce yapılan araştırmalarda, Eroğan’ın Kudüs açıklaması, alınan ekonomik kararlar soruldu. Kudüs girişimine desteğin, ekonomik gelişmelerle ilgili de şikâyetlerin yoğunlaştığı belirlendi.

GÜVENMİYORUM

Erdoğan, bu çalışmalar aktarılırken, “Anketlere güvenmiyorum artık. Bizi manipüle ediyorlar. Geçmişte de oldu. Yerel seçimlerde bizi nasıl yanılttıklarını gördük” dedi.

AK Parti Genel Merkez yönetimi, önümüzdeki 3 ay boyunca anket yaptırmama kararı aldı. Parti kurmayları, “Seçimlere yakın anketler yaptıracağız. Her ay yapılan anketler için 100 bin lira civarında ödeme yapılıyor. Cumhurbaşkanı da anketlerin gerekli oldukça yapılmasına destek verdi” dediler.

AK Parti’de, biri süre önce yapılan “belediye başkanı operasyonlarında” anketlerle ilgili sorun yaşadığı öğrenildi. Bazı illerde, görevde kalmak isteyen belediye başkanı ve il başkanlarının bazı anket firmalarına para vererek, kendisini başarılı gösteren anketler yaptırdığı ortaya çıktı.

Haber Tarihi: 04 Şubat 2018 Pazar 03:02
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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