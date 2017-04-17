Erdoğan: Artık bu tartışma bitmiştir!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde halka hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "25 milyon 200 bine yakın vatandaşımızın tercihiyle anayasa değişikliği kabul edilmiştir. Dolayısıyla artık bu konuyla ilgili tüm tartışmalar bitmiştir. Türkiye tarihinin en büyük oy sayısıyla kabul edilen anayasa değişikliğiyle gelen yenilikler artık tüm milletimizin hizmetindedir. Bundan sonra yönümüzü hep birlikte geleceğe çevirme zamanıdır." dedi.

AGİT'e rapor uyarısı

Erdoğan, "AGİT diye bir örgüt var Avrupa'da. Şimdi bunlar kendilerine göre bir rapor hazırlıyorlar, 'Türkiye'deki seçimler şöyle olmuş böyle olmuş.' Önce haddinizi bilin haddinizi. Sizin hazırlayacağınız o siyasi içerikli raporları, biz ne görürüz ne duyarız ne biliriz. Biz yolumuza devam ederiz." ifadesini kullandı.

"54 sene Avrupa Birliği kapısında bizi bunlar beklettiler." diyen Erdoğan, "Otururuz konuşuruz, bir güven oylaması da onun için yaparız." şeklinde konuştu.

"Mağlubiyetin nasıl kutlandığını şimdi öğreniyoruz"

16 Nisan'da ortaya çıkan sonucun milleti memnun ederken, mutlu ederken, hiç şüphesiz birilerini de hüsrana uğrattığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Gazete ilanları gördüm. Bakıyorum ki tencere tavacılar çıkmış ortaya. Onlar da 'hayır'ı kutluyorlarmış. Galibiyetin mutluluğunu biliyoruz da galibiyetin hakikaten eğlenmesini biliyoruz da mağlubiyetin nasıl kutlandığını şimdi öğreniyoruz. Nedir o? İşte bunlar Gezici, bunlar tencere tavacı. Tencere tava hep aynı hava devam ediyor."