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Erdoğan: Arkanızda kim olursa olsun devlet kurmanıza izin vermeyeceğiz!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'nin kuzeyinde PYD'nin bir uğraş içinde olduğunu ve buna izin verilmeyeceğini söyledi.

23 Haziran 2017 Cuma 20:25
Erdoğan: Arkanızda kim olursa olsun devlet kurmanıza izin vermeyeceğiz!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanlıurfa Akçakale'de halka hitap etti.

"TERÖRİSTLER BİR GAYRETİN İÇERİSİNDELER"

Erdoğan, "Güneyimizde PYD, YPG bunlar bir gayretin içerisindeler. Akçakale'den sesleniyorum. Yanınızda kim olursa olsun arkanızda kim olursa olsun bilesiniz ki Türkiye Cumhuriyeti devleti silahlı kuvvetleri ile Suriye'nin kuzeyinde bir devlet kurulmasına asla müsaade etmeyecektir. Bunu biz ABD'ye de söyledik diğer ülkelere de söyledik." dedi.

"SİZLERİN DURUŞUNUZLA TERÖRÜ GÖMECEĞİZ"

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle;

İnşallah sizlere layık olmaya çalışacağız. Şunu unutmayın, bizler özellikle terörle mücadelede inşallah sizlerin bu duruşu var ya sizin bu duruşunuzla birlikte terörü gömeceğiz. Akçakale ortaya koyduğu bu duruşu ile tam bir Ensar olma özelliğini ortaya koydu. Siz Suriyeli muhacirlere Ensar oldunuz onlara gönlünüzü açtınız. Şu anda Akçakale'nin nüfusundan fazla burada Suriyeli muhacirlerin olduğunu biliyorum.

"AVRUPA SÖZÜNÜ TUTMADI"

Siz, yılgınlık göstermediniz. Bunlar nereden geldi demediniz kucağınızı açtınız ve çorbanızı onlarla paylaştınız. Onun için şahsım milletim adına sizlere teşekkür ediyorum. Avrupalı batılı bin kişi iki bin kişi üç bin kişi 5 bin kişi misafir edemezken onlara kapısını açamazken elhamdülillah Türkiye 2 milyona kapısını açtı. Şu ana kadar yaptığımız harcamalar 30 milyar dolara yaklaşıyor. Avrupa sözünü tutmadı ama biz şuna inanıyorduk veren el alan elden hayırlıdır.

Haber Tarihi: 23 Haziran 2017 Cuma 20:25
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  • ÖzkanÖzkan8 dk önce
    Alalim oralari bitsin !!! Zaten ondan kivriliyorlar!! Hepsi bizim, ondan kuklalalari basa koyup ortaligi karistiriyorlar!!!Halklarazulüm cektiriyorlar!! Hepsi bunlarin oyunu!!! Basa gecen halki icin birsey yapmazmi!! Burdan belli ne oyunlar oynandigi Uyanin artik!!!
  • yozgatlı yozgatlı 16 dk önce
    ALLAH Celle Celâluh Receb Tayyib Erdoğan'ı Dünyada ve Âhirette Ebediyyen Korusun. Yâ RABBÎ Âmîn.
  • SerdarSerdar36 dk önce
    Cumhurbaşkanım ozellikle şunu vurgulayalım. Bu bağımsız bir kürt devleti değil. Silah ve imkan veren abd ve batı güdümünde komünist kılıfinda bir emanet pkk devleti. Emanet çünkü gibi geldiğinde ısrail o toprakları ellerinden alacak.
  • Adem UzunAdem Uzun51 dk önce
    Allahina kurban olurum Reis
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