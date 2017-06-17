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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Anıtı için köprüde incelemede bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışında yapılacağını duyurduğu anıt için incelemelerde bulundu.

17 Haziran 2017 Cumartesi 17:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Anıtı için köprüde incelemede bulundu

Fatih'ten Beylerbeyi Sarayı'na geçerken 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışında aracını durduran Erdoğan'ın, bölgede bir süre dolaştığı bildirildi.

Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un da aralarında bulunduğu çok sayıda darbe karşıtı sivil, o zamanki adıyla Boğaziçi Köprüsü'nde darbeciler tarafından şehit edilmişti.

İstanbul'daki toplam 94 şehidin adının burada yapılacak anıtta ölümsüzleştirileceği belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın anıtın 15 Temmuz'un yıldönümüne yetiştirilmesi için talimat verdiği de öğrenildi.

Anıtın köprünün Anadolu yakası çıkışında, kaldırılan gişelerin dış duvarı ile metrobüs yolu bitişiğinde otopark olarak kullanılan alana yapılması bekleniyor.

ERDOĞAN DAHA ÖNCE AÇIKLAMIŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ekim ayında yaptığı açıklamada, İstanbul ve Ankara'ya zafer anıtı yapılacağını söylemiş, "Biz bir zafer anıtını inşallah 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün çıkışına dikeceğiz.

Oraya şehitlerimizin ismini yazacağız. Aynı şekilde bir tanesini de Ankara'ya dikeceğiz. Böylece, unutturmayacağız ve unutmayğız. Onun için 15 Temmuz'u "Şehitlerimizi Anma Günü" ilan ettik" ifadelerini kullanmıştı.

Haber Tarihi: 17 Haziran 2017 Cumartesi 17:48
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  • FATİHYAVUZCİHANGİR FATİHYAVUZCİHANGİR 14 sa önce
    SUUD,SISI;TRUMPve diger yöneticiler, REİS GİBİADAM GİBİ ADAM OLUN !..Birtakım gizli güçlü görünengüçsüzlerinKuklasıolmaktan vazgeçin.
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