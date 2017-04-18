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Erdoğan Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan'ı kabul etti.

Erdoğan Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan'ı kabul etti
Eklenme: 18 Nisan 2017, 14:56

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, 25 dakika sürdü.

Kaynak: AA

 
EtiketlerRecep Tayyip ErdoğanCumhurbaşkanıTayyip ErdoğanCumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanAnayasa MahkemesiRecep Tayyip
Haber Tarihi: 18 Nisan 2017, 14:56
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