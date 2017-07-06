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Erdoğan, Almanya'ya gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamburg'da yapılacak G20 Zirvesi'ne katılmak için özel uçak "TUR" ile saat 17.30'da Almanya'ya gitti.

06 Temmuz 2017 Perşembe 17:45
Erdoğan, Almanya'ya gitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya'ya gitti. Erdoğan'ı, Esenboğa Havalimanı'ndan TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, Ankara Valisi Ercan Topaca ile diğer yetkililer uğurladı.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker de Almanya'ya gitti.

Haber Tarihi: 06 Temmuz 2017 Perşembe 17:45
  1. erdoğan almanya
  2. erdoğan
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 39 dk önce
    Allah ' a Emanet Olunuz. Amin.
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