Erdoğan: Almanya kendine çeki düzen vermelidir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çırağan Sarayı'nda İkitelli İstanbul Şehir Hastanesi kredi anlaşması imza töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Bodrum'da meydana gelen depremde vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

İkitelli Şehir Hastanemiz sağlık hayatımıza yepyeni bir vizyon ortaya katacaktır. 15 Temmuz darbe girişimin hemen ertesinde Japon dostlarımızla bu anlaşmayı görüşmek üzere bir araya gelinildi. Kimileri bir geçmiş olsun beyanından itina ettiği dönemde böylesine bir anlaşmayı devam ettirmek ancak gerçek dostların yapabileceği bir davranıştır. Buradan dostlukları, kadirşinaslığı için Japon dostlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Şimdi Japon dostlarımızın da önemli bir projenin arefesindeyiz. O da inşallah Sinop'taki nükleer enerji santralini Japon dostlarımızla gerçekleştirmenin adımlarını atıyoruz.

Türkiye dostları sayesinde büyük projeleri gerçekleştirebilmesi kapasitesi ve kabiliyeti olduğunu tüm dünyaya göstermiştir.

"ALMANYA KENDİNE ÇEKİ DÜZEN VERSİN"

Almanya'nın beyanlarını şiddetle kınıyorum. Bu asla siyasette temsil makamında olanlara yakışmaz. Teröre bulaşanlarla siyaseti birbirine karıştırmayın. Ben MİT müsteşarımı ve İçişleri Bakanımı arayarak bizzat sordum. Dün arkadaşlarımdan aldığım cevap şu: Hiçbir Alman şirketi ile ilgili soruşturma yok, hepsi yalan. Alman dostlarıma ve dünyaya sesleniyorum: Türkiye'yi karalamaya gücünüz yetmez. Elimizde video kasetlerle deliller var. PKK'ya gösteri yapmasına müsade eden Almanya bunu neyle izah edecek. Almanya kendine çeki düzen vermelidir. Bizi böyle tehditlerle ürkütemez. Kendi yargıları ne kadar bağımsızsa bizim yargımız onlardan daha bağımsız. Ülkemizin istihbarat ve güvenlik kuruluşları bellidir. Biz kabile ya da çadır devleti değiliz. Türkiye Cumhuriyeti devletinin bir geçmişi vardır.

"DEDİKODULARLA DEVLET YÖNETİLEMEZ"

Alman şirketlerine ülkemizin kapıları ve milletimizin gönlü açıktır. Dünyada serbest piyasa denen bir şey var. bunlar bunu da bilmiyor. Hasbelkader yakaladıkları zenginlikle Türkiye'yi tehdit ediyorlar. Bu iddiaları ortaya atanları ispata davet ediyorum. Türkiye için seyahat uyarısını da son derece kasıtlı buluyorum. Ülkeler dedikodu ile yönetilemez. G-20'de görük. Antalya'da yaptığımız zirve hala konuşuluyor. Bu denli özgürlükleri benimsemiş bir Türkiye, demokrasiyi oturtmuş Türkiye'ye kimse kara çalamaz. Bu tür beyanlarda bulunan herkesi ülkelerin egemenlik haklarına saygı göstermeye davet ediyorum.

KATAR KRİZİ

Türkiye bu ülkelerde yaşayan herkesi kardeşi olarak görmektedir. Körfez'deki dostlarımızın yaşadığı kriz bizi üzmüştür. Kardeşler arasındaki ihtilafın kalıcı olmaması için çaba göstereceğiz. Körfez ülkelerindeki kardeşlerimizi destekliyoruz ve hepsi ile çalışmak istiyoruz. Siyasi sorunlar gelip geçicidir. Ekonomik ilişkiler kalıcıdır. Türkiye bu kardeşlerimizin ikinci evidir ve öyle kalacağına inanıyorum.

"ŞU ANDA 21 PROJE İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR"

Hep söylediğim gibi, şehir hastaneleri benim hayalim olan bir projeydi. Başbakanlığım sürecinde çok emek verdiğim bu proje önünde engeller çıkarıldı. Şehir hastaneleri birinci derecede sadece büyük şehirlerimizi hedef alan projelerdir. 2015 yılında ilk 15 hastane için imzalar atıldı. Ancak henüz inşaatına başlayamadıklarınız var. Böyle bir gecikme için son derece müteessirim. Kayseri, Adana, Ankara Bilkent ve Manisa şehir hastanelerini bu yıl sonuna kadar açacağız. Elazığ, Konya şehir hastanelerini 2019 yılında devreye almayı planlıyoruz. Şu anda 21 proje ile ilgili çalışmalar sürüyor. Bu projeler dünyada sağlık hizmetinin standardının yükselmesine inanıyorum. Biz reformu çoktan tamamladık. Daha büyük bir reform peşindeyiz, ülkeni yaşat ki devlet yaşasın.