Erdoğan: Almanya intihar ediyor

Almanya'da yayın yapan Die Zeit gazetesine konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Almanya konuşmama izin vermeyerek intihar ediyor" dedi. Erdoğan, "Almanya Başbakanı Merkel ile bir sorunum yok" ifadesini kullandı.

ERDOĞAN'IN KONUŞMASINA İZİN VERİLMEMİŞTİ

G-20 Zirvesi için Hamburg'a gidecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretiyle ilgili Almanya'dan yeni bir açıklama geldi. Alman yetkililer, Erdoğan'ın Türkiye'ye ait diplomatik temsilciliklerde açıklama yaptıktan sonra bu konuşmanın video mesajı aracılığı ile yayınlanmasının da uygun olmayacağını savundu.

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Martin Schaefer yaptığı açıklamada, “Almanya adına bir kez daha vurgulamak istiyorum ki bu tarz etkinlikler için çok önceden Dışişleri Bakanlığı'na talepte bulunulması gerekirdi" dedi.

Sözcü, başkonsoloslukta yapılacak konuşmanın daha sonra video mesajı ile etkinliklerde yayınlanmasının da yasak kapsamında olduğunu söyledi.

Alman Hükümeti, Erdoğan'ın Almanya'da yaşayan Türklere hitaben bir konuşma yapma talebini reddetmiş, Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel de böyle bir etkinliğin Türkiye ile yaşanan gerginlikler nedeniyle "uygun olmadığını" savunmuştu.

Gabriel'e, "Erdoğan'ın elçilik veya konsoloslukta Türklere hitap edip edemeyeceği" de sorulmuştu. Gabriel, "Bu Türklere kalmış bir karar" demişti.