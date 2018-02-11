Erdoğan: Alçakça saldırılar birliğimizi bozamaz

Partisinin İstanbul İl Başkanlığı İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nda konuşan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TSK’nın Afrin’de yürütttüğü Zeytin Dalı Harekatı’na ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Dünyadan çok “Ben”ler gelip geçtiğini dile getiren Erdoğan, şunları dile getirdi: “Çok önemli üniversiteler bitirebilirsin. Profesör, doçent olursun. Çok çok büyük zengin olursun. Bunların hepsi gelip geçici şeyler. Ne FETÖ ne de PKK başta olmak üzere terör örgütlerinin alçakça saldırıları ne yıllarca müttefikimiz olarak gördüğümüz kimi devletlerin artık husumet boyuna varan politika değişiklikleri bizim bu tavrımızı bu güzel iklimimizi bozamadı, bundan sonra da bozamayacaktır.”

“ODALARA ÇEKİDÜZEN VERECEĞİZ”

Sivil toplum kuruluşlarına ilişkin yeni bir hazırlığın olduğunu belirten Erdoğan, şu bilgileri verdi: “Şimdi yeni bir hazırlık var. Bu hazırlıkla da Türkiye’de Odalar Birliği, aynı şekilde Tabipler Birliği buna benzer birçok STK’lar, kanunla kurulmuş olanlar, bunlar yeni bir düzenlemeyle, yeni bir şekil alacak ve bundan sonraki süreç de öyle devam edecek. Yani, bu STK’lara oturanlar ilanihaye burada artık kalamayacaklar. Her düşünce grubu kendi STK’sını kurar, o STK’sıyla yola devam eder. Daha şeffaf ve daha yayılmacı bir anlayışla STK’ların oluşması süreci inşallah başlayacak.”

İstanbul’a hizmet etme şerefine de eriştiğini belirten Cumhurbaşkanı, “Gençliğimizden itibaren bu bahtiyarlığı yaşama imkanı bulduk. Siyasetten spora, belediyeden hükümete ve nihayet Cumhurbaşkanlığına kadar her kademede İstanbul’a hizmet ettik, hâlâ da ediyoruz. Rabbime hamdolsun. 1994’ten bu yana İstanbul’un sorunlarını çözmek için attığımız adımların önemini bugün çok daha iyi anlıyoruz” dedi.

“MİLLETİMİZ İLK DEFA KENETLENDİ”

Erdoğan, girdikleri her mücadelede milletin desteğini yanlarında bulduklarına vurgu yaparak, şöyle devam etti: “Türkiye, yerli ve milli tüm unsurlarıyla tarihinin pek az döneminde görülen bir birlik, beraberlik, kenetlenme içinde hedeflerine doğru ilerliyor. Burada paylaşmam gereken en önemli konu şudur; Bugün bir il başkanlığı devir teslimini gerçekleştirdik. Bundan sonraki süreç, yaklaşık bir yıl sonra bir yerel seçim, ardından Kasım 2019 bir Parlamento ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle ilgili seçim yapacağız. Güçlü olmamız için bir iki noktayı özellikle hatırlatmam lazım. Eğer biz kendi içimizde sadakat, teslimiyet bunları gerçekleştiremezsek arkadaşlar, bizim yolumuz açık değildir. Burada başarıyı asla beklemeyin. Her şeyden önce sadakat ve teslimiyet bu iş için aranan iki önemli hususiyettir, haslettir.”

“İSTANBUL, KIZIL ELMANIN SEMBOLÜ”

15 yıllık dönemde İstanbul’u, tarihine ve şanına yakışır bir şehir haline getirmeye gayret ettiklerini belirten Erdoğan, şunları ifade etti: “Biz ülkemize de İstanbul’a da derin bir aşk ile bağlıyız. Şunu çok iyi biliyoruz, İstanbul sadece doğu ile batının köprüsü değil, aynı zamanda tarih boyunca hiç bitmemiş ve kıyamete kadar bitmeyecek olan bir büyük medeniyet mücadelesinin de kilit taşıdır. Batı için İstanbul, Türktür, yani İslam’ın sembolüdür. Doğu için de İstanbul, Türktür, yani ecdadımızın ‘Kızıl Elma’ dediği o büyük hedefin, o hiç bitmeyecek büyük yürüyüşün sembolüdür. Onun için İstanbul’a hizmet etmek bir büyük davaya hizmet etmektir. O davanın dün kurumsal olarak somutlaştığı hali Osmanlı’ydı, bugünkü adı cumhuriyettir.”

AK PARTİ İSTANBUL’DA DEVİR TESLİM

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı görevinden ayrılan Selim Temurci, görevi Bayram Şenocak’a devretti. Selim Temurci’nin istifasının ardından AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’nda devir teslim töreni gerçekleşti. Törende, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapılan istişareler sonucunda İstanbul İl Başkanlığı’na atanan Bayram Şenocak görevi devraldı. Devir teslim törenine, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve il yönetim kurulu üyeleri katıldı. Temurci, konuşmasına Şenocak’a görevinde başarılar diledi.

Yeni İl Başkanı Bayram Şenocak yaptığı konuşmada, Selim Temurci’ye ve daha önce partide il başkanlığı yapanlara teşekkür etti. Bunun bir bayrak yarışı olduğunu vurguladı.

TEMURCİ: 15 TEMMUZ’DA İSTANBUL’U TESLİM ETMEDİK

İstanbul’da 3 yıl görev yaptıklarını hatırlatan Temurci ise, “15 Temmuz gecesinde; liderimizle, milletimizle tek yürek olarak hainlere İstanbul’umuzu, AK Parti’nin kalesi olan il başkanlığımızı teslim etmedik” diye konuştu.

Genel Başkan Yardımcısı Ataş da konuşmasında, Erdoğan’ın İstanbul teşkilatı bünyesinden çıktığını belirterek, şunları söyledi: “İstanbul teşkilatları tüm Türkiye için önemlidir. İstanbul’da yapılan çalışmalar diğer illerimizde örnek gösterilmektedir. İl Başkanımız Selim Temurci, İl Başkanlığı süresinde çok önemli vazifeleri ifa etti. İstanbul İl Başkanlığı 15 Temmuz gecesinde işgal girişimde bulunulan tek İl Başkanlığı olması hasebiyle gazi bir teşkilattır. İl Başkanımız Selim Temurci’nin şahsında tüm teşkilatımıza İstanbul’a yaptıkları hizmetlerinden ötürü teşekkür ediyorum.” Şenocak’ın İstanbul’a ve İstanbullulara en iyi şekilde hizmet edeceğine inandığını kaydeden Ataş, “AK Parti davası Allah nasip ederse uzun yıllar ülkemize ve milletimize Erdoğan’ın önderliğinde hizmet etmeye devam edecektir” dedi.