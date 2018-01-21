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Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştı: Afrin'den kaçıyorlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "PKK terör örgütü Afrin’den kaçıyor. Onlar kaçacak biz kovalayacağız" dedi.

21 Ocak 2018 Pazar 14:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştı: Afrin'den kaçıyorlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "PKK terör örgütü Afrin’den kaçıyor. Onlar kaçacak biz kovalayacağız" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları

İşte buyurun Bursa, işte buyurun Türkiye. Sizi böyle gördükçe şimdi Afrin'e bakıyorum. Afrin'deki Mehmetçik'imize bakıyorum. PYD-PKK-YPG'nin nasıl kaçtıklarını görüyorum. Onlar kaçakacak Mehmetçik, bizler hep birlikte kovalayacağız.

Dün Kütahya'da ne demiştim. Operasyon fiilen başladı ve 17:15 gibi uçaklarımız havalandı ve bombalamaya başladı.

"ADIM ADIM TAKİP EDİLİYORUZ"

Bugün bazı haberler aldım, KCK ve HDP sokağa çağırıyor. Şu anda Diyarbakır'da kongre yapıyorlar, kimseyi bulamamışlar. Şu anda adım adım takip ediliyorsunuz. Ey HDP, ey KCK, ey PKK nerede meydana çıkarsanız biliniz ki güvenlik güçlerimiz sizin boynunuzdadır. İstediğiniz gibi at oynatamayacaksınız bu ülkede. Biz yerli ve milli bir duruşla şu anda ülkemizin sınırlarına saldıranlara karşı bir operasyon yapacağız siz bizi içeriden vuracaksınız öyle mi. Şu anda Mehmetçiğimizin, ÖSO'nun Rabbim yardımcısı olsun. Her şey bir tarafa, Allah bizimle beraber.

Onların hesabı varsa Allah'ın da bir hesabı var. Biz bu yola böyle devam edeceğiz. Kararlılıkla inançla devam edeceğiz. Geri adım atmayacağız.

Haber Tarihi: 21 Ocak 2018 Pazar 14:53
  1. Recep Tayyip Erdoğan
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