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Erdoğan açıklamıştı! İşte o görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Maçka’da şehit olan 15 yaşındaki Eren Bülbül’ün annesi Ayşe Bülbül’ü aradı.

13 Ağustos 2017 Pazar 22:48
Erdoğan açıklamıştı! İşte o görüşme

İnsan Haklarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakçı Kan ve Ak Parti Trabzon Milletvekili Ayşe Sula Köseoğlu, şehit Eren Bülbül’ün Maçka’daki evini ziyaret etti.

Bu sırada arayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da anne Ayşe Bülbül ile görüştü. Erdoğan ‘Eren’in kanını yerde koymayacağız. Çok daha farklı bir biçimde inşallah intikamını alacağız. Allah sabrınızı arttırsın’ dedi. Ayşe Bülbül de ‘ İnşallah sizden dileğimiz o’ diye cevap verdi.

‘Rabbim sabrınızı arttırsın’ diyen Erdoğan ‘Sizler kaza ve kadere inanmış insanlarsınız. Tabiki acımız var ama en büyük makam şehitlik makamı. Erenimiz böyle bir makama, hele de böyle 15 yaşında ulaşması daha da farklı’ dedi.

'CENNETİ ZATEN KAZANMIŞSIN'

Ayşe Bülbül’ün 13 evladı olduğunu öğrenen Erdoğan Ayşe Bülbül’e ‘Ayşe Abla, sen zaten cenneti zaten kazanmışsın. 13 tane uşak doğurmuşsun’ dedi. Ayşe Bülbül’de ‘Ne bileyim, iyi mi ettim kötü mü…’ diye cevap verdi. Erdoğan da bunun üzerine ‘İyi ettin, sen Allah’ın emrine de uydun, peygamberin sünnetine de uydun... ‘ dedi. Ayşe Bülbül ‘Siz 3 deyince ben utanırdım’ deyince Erdoğan ‘En az dedim’ diye karşılık verdi.

Erdoğan Karadeniz’e geldiğinde Ayşe Bülbül’ü ziyaret edeceğini de söyledi.

ERDOĞAN AÇIKLAMIŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya AK Parti İl Danışma Toplantısı'nda görüşmeyi açıklamıştı.

Az önce Eren'in annesiyle görüştüm. Eren 13 kardeş. Ayşe hanımın 13 evladı vardı 1 tanesi de Eren'di. Bana dedi ki, "Siz en az 3 dediğiniz zaman ben yanlış mı yaptım diye düşündüm" dedi. Dedim, "Olur mu, cenneti 13 evladınla teminat altına aldın"

Yıldız Eren gibi her şehidimizin ta kendisi. Bir şehidimizin düşüşü yıldızımızın düşüşü gibidir. 3. Tek vatan. Tek vatanda parçalanmak, böyle bir şey mümkün mü? Buna teşebbüs edenlere bu toprakları mezar yaptık. Onların inlerine girdik mi? Girdik. Hala da girmeye devam ediyoruz. Bu ülkeyi bölmeyi gayret edenlere bu toprakları yaşanmaz hale getireceğiz. Bu kriterlerin dışında kalan herkes defoludur, yorulmuştur, yolunu kaybetmiştir.

Haber Tarihi: 13 Ağustos 2017 Pazar 22:48
  1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. Ayşe Bülbül
  3. Ayşe Sula Köseoğlu
  4. Ravza Kavakçı Kan
  5. şehit Eren Bülbül
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