Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo'yu resmi törenle karşıladı.Baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından anlaşmaların imza törenine katılacak Erdoğan ve Widodo, ortak basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı açıklamada Türkiye'nin teröre karşı verdiği mücadeleye dikkat çekerek, "Teröristler arasında ayrım yapmadan terörü bölgemizden söküp atmak için çetin ve çok taraflı mücadele yürütüyoruz. Bugüne kadar aralarında güney Asyalıların da olduğu 5 bin kişiyi sınır dışı ettik. 53 bin kişiye sınır yasağı koyduk. 100 bin Suriyeli kardeşimizin bu bölgelere dönmesini sağladık. Fırat Kalkanı Harekatı'nda 3 binin üzerinde DEAŞ'lı teröristi etkisiz hale getirdik. " dedi.



Erdoğan'ın açıklamasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Bölgesel sorunları ele aldığımız gibi en son Katar'daki gelişmeleri değerlendirme imkanımız oldu. Müşterek ne gibi adımlar atabiliriz. Bunları konuşma fırsatımız oldu. Dünya artık lokal mevziler olarak eline alınacak değil; bir bütün olarak ele alınması gereken ve gelişmelerin de bu şekilde gereken bir zemin arzediyor. Sayın Cumhurbaşkanı ve heyetiyle samimi istişarelerimiz aynı zamanda bakanlarımız arasında gerçekleşti. Güvenlik işbirliği ve terörle mücadele konusunda fikir teatisinde bulunduk. Her iki ülkenin emniyeti için önemli kararlar aldık. DEAŞ, FETÖ gibi şer şebekeleriyle mücadelemizi yoğunlaştıracağız.



3 BİN TERÖRİSTİ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ



Teröristler arasında ayrım yapmadan terörü bölgemizden söküp atmak için çetin ve çok taraflı mücadele yürütüyoruz. Bugüne kadar aralarında güney Asyalıların da olduğu 5 bin kişiyi sınır dışı ettik. 53 bin kişiye sınır yasağı koyduk. 100 bin Suriyeli kardeşimizin bu bölgelere dönmesini sağladık. Fırat Kalkanı Harekatı'nda 3 binin üzerinde DEAŞ'lı teröristi etkisiz hale getirdik. Bundan sonra da yabancı terörist savaşçılarla mücadelemizi kararlı bir şekilde yürüteceğiz.



TİCARET HACMİMİZ ARTACAK



Endonezya ile Türkiye arasındaki ticaret hacminde 2000'li yıllardan bu yana artış yaşadık ama 10 milyar dolar hedefini belirlemiştik ve bu hedefe ulaşacağımızı düşünüyorum. İİT ve D8 dahil birçok platformda iş birliğimiz var ve bu platformlardaki münasebetlerimizi geliştireceğiz.Şu gerçeği çok iyi biliyoruz. Asya Pasifik ülkelerinin etkinliği artıyor. Türkiye son 14 yıldır uyguladığı politikalarla hak ettiği yeri alıyor."