Erdoğan açıkladı! Afrin operasyonu geliyor...

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Tokat il kongresinde konuştu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Sevgili Tokatlılar, teşkilatımızın kıymetli mensupları bugün Tokat başka, bir başka. Dışarıda içerinin herhalde bir 10 katı var. Gençler nasılsınız. Hazırsınız değil mi? Sizleri en kalbi duygularımla, hasretle selamlıyorum.

HASRETİ BUGÜN SONA ERDİRİYORUZ

Tokat'ın yiğit insanlarını, mert insanlarını gönülden selamlıyorum. Arayı biraz uzattığımızı biliyorum. Tokat hiçbir zaman bizi yalnız koymadı. Her zaman yanımızda, arkamızda durdu. Her ne kadar İstanbul'daki Tokatlı kardeşlerimle birkaç kez buluşsak da bir müddet Tokat'a gelmek nasip olmadı. 3.5 yıllık bu hasreti bugün sona erdiriyoruz. Alimler diyarı, kahramanlar otağı, şairler yurdu Tokat'ta bulunmaktan, sizlerle özlem gidermekten büyük bahtiyarlık duyuyorum. Bizi muhabbetle karşılayan tüm Tokatlı vatandaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum.

TOKATLI KAHRAMANLAR DESTAN YAZDI

Tokat, vefanın, dayanışmanın, kardeşliğin ve huzurun şehridir. 6 bin yıllık geçmişi ile Tokat, tarih, medeniyet ve kültür şehridir. Ecdadları 15'liler gibi iş başa düşünce şehadate yürüdüler. 15 Temmuz hain darbe teşebbüsünde verdiğimiz 251 şehit arasında 6 tane de Tokatlı kardeşimiz bulunuyor. Terörle mücadele harekatlarımızda Tokatlı kahramanlar destan yazdılar. Canlarını feda eden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bölücü terör örgütü ile mücadele ve Fırat Kalkanı Harekatı'nda toprağa düşen tüm yiğitlere rabbimden Rahmet niyaz ediyorum.

FETÖ'CÜ HAİNLERİN DÖKTÜKLERİ KANIN HESABINI SORDUK

Devlet olarak şehitlerimizin geride bıraktıkları emanetlerine sahip çıkmaya devam edeceğiz. Terör örgütleri arasında ayrım yapmadan yurt içinde ve yurt dışında mücadelemizi sürdüreceğiz. FETÖ'cü hainlere döktükleri kanın hesabını hukuk içinde sorduk, soruyoruz. FETÖ ile mücadele, Türkiye devletinin son yıllarda verdiği en çetin mücadelelerden biridir. Bu bilinçle meseleye yaklaşıyor, hukuki ve adli süreci yakından takip ediyoruz.

DÜNYANIN BELKİ DE GELMİŞ GEÇMİŞ EN BÜYÜK ŞEYTANİ ORGANİZASYONU

Örgütün süreci sabote etmeye yönelik manipülasyonlarına gerekli cevabı verirken adaletin tecellisi için çaba harcıyoruz. Davalar yavaş yavaş karara bağlanmaya başladı. Dünyanın belki de gelmiş geçmiş en büyük şeytani organizasyonunun yapıldığı bir planla karşı karşıyayız. Artık saklanacakları bir yer kalmadı. PKK'nın dağlarda inleri vardı. Bakalım bunların inleri neresi olacak. Bir tuvaletin arkasından nasıl bir yerlere girip çıkıyorlar. Oralarda da sizi bulacağız ve yargıya teslim edeceğiz. Pensilvanya'daki şarlatan yalanı adeta kutsallaştırarak kendine yeni bir din ihdas etmiştir. Çıkarları uğruna işlemeyecekleri günah yoktur. Devletimizin kurumları FETÖ'nün haşhaşilerinden arındıkça her açıdan daha güçlü hale geliyoruz. Hukuktan sapmadan suhuletle FETÖ ile mücadelemizi sürdüreceğiz.

34 yıldır 50 bin insanımızın canına mal olan bölücü terör örgütünün de kökünü kurutacağız.

EN UFAK BİR TACİZ BİZİM İÇİN ATILMASI GEREKEN ADIMLARIN İŞARET FİŞEĞİDİR

34 yıldır 50 bin insanımızın canına mal olan bölücü terör örgütünün de kökünü kurutacağız. Bizim nazarımızda PKK neyse DEAŞ da odur. FETÖ ne kadar vahşi örgütse, DHKP-C de YPG de vahşi terör örgütüdür. Şimdi Amerika isimler değiştiriyor. Sosyal Demokratik Güçler veya Suriye Demokratik Güçleri... Bunları artık yutmuyoruz. İkide bir isim değiştirmek sureti ile Amerika bizi mi aldatacaksın? Tüm batıya sesleniyorum. Terör örgütlerinin bir başka terör örgütü ile mücadelesine fırsat veren ülkeler ikili ilişkilerimizi zedeliyor. Bunu bilmeleri lazım. Terörist Gabar'da da teröristtir, Kandil'de, Sincar'da, Afrin'de de teröristtir. Birileri kısa vadeli çıkarları adına bu katil sürüleri arasında ayrım yapabilir. Ama Suriye ve ülkemizdeki teröristleri biz çok iyi biliyoruz. Ne dedim; Bir gece ansızın gelebiliriz. Geceler bitmez. Geceler çok özgürlüklere gebedir. Bizim gecelerimiz de bunlara çok gebe. Bizi izlesinler. Şu anda sınırlarımızdaki en ufak bir taciz bizim için atılması gereken adımların işaret fişeğidir. Artık bıçak kemiğe dayanmıştır. Tehdit eden tüm örgütleri kaynağında bertaraf edeceğiz.

SINIRIMIZI TERÖRDEN ARINDIRMA OPERASYONUMUZU AFRİN'LE DEVAM ETTİRECEĞİZ

Önümüzdeki günlerde güney sınırımızı terörden arındırma operasyonumuzu Afrin'le devam ettireceğiz. Dostluk, stratejik müttefiklik gibi kavramların ne kadar gerçek, ne kadar sahte olduğu ayan beyan ortaya çıkacaktır. Biz birlikte hareket edebileceğimiz ümit ediyoruz. Afrin operasyon sırasında bu güçlerin terör örgütü ile aynı safta görünme gibi bir yanlışa mahal vermeyeceklerini ümit ediyorum.

KEMAL SENİN BÖYLE BİR DERDİN YOK

Son 15 yılda Türkiye'nin tamamı büyüdü. Sizler AK Parti dönemlerinde Tokat'ın nereden nereye geldiğini çok iyi biliyorsunuz. Tokat'a 15 yılda 255 km bölünmüş yol yaptık. Şu anda yapımı devam eden 9 adet yol projemiz var. Hedefimiz Tokat'ımıza yakışır yeni bir havalimanı yapmak için kolları sıvıyoruz. Yıllık 2 milyon yolcu kapasiteli havalimanı geliyor. Bu yıl başlayıp 2020 yılında tamamlamayı hedefliyoruz. Tokat 3 baraj ve bir gölet inşaa ettik. 9 adet barajın yapımı devam ediyor. Tokatlı çiftçilerimize 2017 yılında 93 buçuk milyon lira tarımsal destek verdik. Bay Kemal de diyor ki çiftçiler yok oldu. Kemal senin böyle bir derdin yok. Bay Kemal bunu duy, 15 yılda Tokatlı çiftçilerimize 805 milyon tarımsal destek verdik. Bundan sonra da aynı kararlılıkla hizmetlerimizi sürdüreceğiz, bu aşkı da devam ettireceğiz.

TÜRKİYE GELECEK 100 YILINA İSTİKAMET ÇİZECEK

2019 seçimleri 16 yıllık sürecin şahikası olacaktır. Türkiye gelecek 100 yılına istikamet çizecek. Türkiye'nin bu imtihanı da alnının akı ile vermekten başka çaresi yok. 2019 seçimleri duaları ile bize destek olmuş yüz milyonlarca kardeşimiz için de önem taşıyor. Gençler şimdiden hazırlıklarımıza başlamamız gerekiyor. İl kongrelerimizi işaret fişeği olarak görüyorum. Hamdolsun nereye gitsek büyük bir coşku. AK Parti hem geleneğin hem geleceğin partisidir.

HAMDOLSUN BİZİM KONGRELERİMİZDE BİRİLERİ GİBİ YUMRUKLAR KONUŞMAZ

Hamdolsun bizim kongrelerimizde birileri gibi yumruklar konuşmaz. Bizim her kongremiz kardeşliğimizi perçinlediğimiz kongrelerdir. Bizim her toplantımız istikbalimize yönelik önemli kararlar aldığımız kongrelerdir.