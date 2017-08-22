Erdoğan açıkladı! İran'la ortak askeri harekat...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Geçtiğimiz hafta İran Genelkurmay Başkanı Türkiye’deydi. Türkiye’nin de son zamanlarda özellikle Kandil’e ve Sincar’a harekat yapma planı olduğu biliniyor. Bu ziyarette buna yönelik bir karar alındığı belirtiliyor. Sizin bu konudaki görüşleriniz nelerdir?” sorusu üzerine, sınırdaş ve özellikle de aynı inancın mensupları olarak, tehdit unsuru haline gelmiş olan terör örgütlerine karşı İran’la böyle bir müşterek harekatın yapılmasının her an gündemde olduğunu söyledi.