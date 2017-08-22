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Erdoğan açıkladı! İran'la ortak askeri harekat...

Cumhurbaşkanı R. Tayyip Erdoğan, sınırdaş ve özellikle de aynı inancın mensupları olarak, tehdit unsuru haline gelmiş terör örgütlerine karşı İran’la müşterek bir harekatın her an gündemde olduğunu söyledi.

22 Ağustos 2017 Salı 08:45
Erdoğan açıkladı! İran'la ortak askeri harekat...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Geçtiğimiz hafta İran Genelkurmay Başkanı Türkiye’deydi. Türkiye’nin de son zamanlarda özellikle Kandil’e ve Sincar’a harekat yapma planı olduğu biliniyor. Bu ziyarette buna yönelik bir karar alındığı belirtiliyor. Sizin bu konudaki görüşleriniz nelerdir?” sorusu üzerine, sınırdaş ve özellikle de aynı inancın mensupları olarak, tehdit unsuru haline gelmiş olan terör örgütlerine karşı İran’la böyle bir müşterek harekatın yapılmasının her an gündemde olduğunu söyledi.

Haber Tarihi: 22 Ağustos 2017 Salı 08:45
  1. Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • veysiosalveysiosal1 sa önce
    hadi,inşallahallah,askerimizi,polısımızı,korusun,ammin
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