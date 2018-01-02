FETÖ'cüler 'Savunma'dan da temizlenecek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 696 sayılı KHK ile Savunma Sanayi Müsteşarlığı’nın Cumhurbaşkanlığına bağlanmasının gerekçesini soran gazetecilere, HAVELSAN, ASELSAN, TUSAŞ/TAI gibi kuruluşlarının beraber çalışması gerektiğini belirterek, FETÖ’nün bu kuruluşlarının da hücrelerine kadar sindiğini söylemişti. Erdoğan’ın sözünü ettiği kuruluşlarda çoğu önemli görevde yüzlerce FETÖ’cü tespit edilmişti.

Güvenlik birimleri, FETÖ’yle bağlantısı olduğu tespit edilen kişilerin isimleri önce kurumlarına, daha sonra haklarında işlem yapılması için savcılığa bildirildi. Bildirilen isimler ilgili kurumlarından KHK’lar ile ihraç edildi.

Türkiye’nin dört bir yanında, stratejik kurumlardan ihraç edilen FETÖ mensuplarına yönelik soruşturmalar yapıldı. Bu kapsamda, ASELSAN’dan yaklaşık 100, ROKETSAN’dan yaklaşık 20, HAVELSAN’dan yaklaşık 110 ve TUSAŞ/TAI’den yaklaşık 60 kişi hakkında FETÖ’den işlem yapıldığı belirtildi. Şüpheliler arasında örgütün kripto haberleşme programı olan ByLock’u kullandığı da tespit edildi.

Haklarında işlem yapılan şüphelilerden bazıları önemli projelerde görev aldı.