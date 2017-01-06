Erdoğan açıkladı: Büyük bir felaketin önüne geçildi

Camiden ayrılan Erdoğan, yapımı tamamlanarak hizmete alınan eserlerin toplu açılış töreninin yapılacağı Rabia Meydanı'nda konuştu.

Şanlıurfa'da toplu açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, İzmir'de yaşanan terör saldırısına değinerek "Malesef Türkiye'nin üzerine salınan gözünü kan bürümüş katil sürüleri işbirliği halinde saldırılarına devam ediyorlar" dedi.

Kendisini dinlemeye gelen yüzbinlerce vatandaşın sevgi seli ile karşılaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizler hiçbir beşeri gücün önünde eğilmedik, sadece Rahman'ın önünde eğildik, başkasının asla" şeklinde konuştu.

"Bölücü örgütün bıraktığı yerden DEAŞ, onun bıraktığı yerden FETÖ, onun bıraktığı bir yerden bir başka örgüt bu ihanet nöbetini devralıyor. Artık şu gerçeği hiç kimse inkar edemez; bu örgütleri birileri özellikle besleyip, silahlandırıp, güçlendirip, yönlendirip Türkiye'nin üzerine salıyorlar. Yiğitçe ortaya çıkıp bizimle mücadele edemeyenler, terör örgütleri üzerinden kendilerince bizi yola getirmeye çalışıyorlar. Ne diyoruz; mert dayanır namert kaçar. Biz millet olarak tarihimizin hiçbir döneminde kaçmadık."

BÜYÜK BİR KATLİAM İÇİN GELMİŞLERDİ

İzmir'deki saldırıda ele geçen mühimmat büyük bir katliam için gelmişlerdi.. Büyük bir felaketin önüne geçildi

Dün İzmir'de teröristin üzerine aslar gibi atlayan kendisi de şehadete koşan polisimizi gördünüz. Bu ülkede İzmir'deki polisimiz gibi 80 milyon kahraman var. İşte kahramanlar diyarı. Bu ülkede tek başına darbecilere kök söktüren Ömer Halis Demirler var. Bu ülkede tanklara meydan okuyan gençler, yaşlılar var. Böyle bir ülkeyi dize getirmeye kimin gücü yeter? Türkiye tarihinin en güçlü devlet millet birleşmesini sağlayarak yoluna devam ediyor. Sınırlarımızın yanındaki hain emeller peşindekileri yenerek 2023 hedeflerimize ulaşacağız. 2053'e de 2071'e de ulaşacağız. Bir olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız ve hep birlikte Türkiye olacağız."