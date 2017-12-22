Erdoğan açıkladı: Böylesi hiçbir partide yok

Halk ile bütünleşme ve kucaklaşmanın önemine değinen Erdoğan, "Hiçbir ayrıma tabi tutmaksızın her yere ulaşmak bizim en önemli meziyetimizdir, bunu başaracağız. Gerek ana kademe gerek kadın kolları gerek gençlik kolları yılmadan, usanmadan bu çalışmaları sürdürmemiz lazım. 2019'un başarılarla dolu olacağına inancım tam." şeklinde konuştu.

'BÖYLESİ HİÇBİR PARTİDE YOK'

Geçen akşam Gençlik Kolları MKYK'sı yaptıklarını aktaran Erdoğan, "Rabbime hamdettim. Kalifikasyonu bu kadar yüksek bir merkez karar yönetim kurulu... Nitelik itibarıyla bu kadar güçlü niteliğe sahip bir MKYK'sı olan gençlik kolları hiçbir siyasi partide yoktur, olamaz. Bu niteliği nicelikle daha da güçlendirmek lazım. Bütün illerimizde bunu çok çok hareketli hale getirmemiz lazım. Aynı şey kadın kollarımızda da..." ifadelerini kullandı.