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Erdoğan açıkladı: Böylesi hiçbir partide yok

Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Gençlik Kolları ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu

22 Aralık 2017 Cuma 22:58
Erdoğan açıkladı: Böylesi hiçbir partide yok

Halk ile bütünleşme ve kucaklaşmanın önemine değinen Erdoğan, "Hiçbir ayrıma tabi tutmaksızın her yere ulaşmak bizim en önemli meziyetimizdir, bunu başaracağız. Gerek ana kademe gerek kadın kolları gerek gençlik kolları yılmadan, usanmadan bu çalışmaları sürdürmemiz lazım. 2019'un başarılarla dolu olacağına inancım tam." şeklinde konuştu.

'BÖYLESİ HİÇBİR PARTİDE YOK'

Geçen akşam Gençlik Kolları MKYK'sı yaptıklarını aktaran Erdoğan, "Rabbime hamdettim. Kalifikasyonu bu kadar yüksek bir merkez karar yönetim kurulu... Nitelik itibarıyla bu kadar güçlü niteliğe sahip bir MKYK'sı olan gençlik kolları hiçbir siyasi partide yoktur, olamaz. Bu niteliği nicelikle daha da güçlendirmek lazım. Bütün illerimizde bunu çok çok hareketli hale getirmemiz lazım. Aynı şey kadın kollarımızda da..." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 22 Aralık 2017 Cuma 22:58
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • Oğuzsoylu Oğuzsoylu 1 gün önce
    chp de de var ama onlar gençliğine vurup kırıp dökmeyi öğrettiği için kalibresi zayıf oluyor, çapsızların.
  • Aysel TaşkınAysel Taşkın1 gün önce
    Muhalefet partinin görevi iktidarın doğrularını onaylamak yanlışlarında uyarıda bulunmaktır CHP önce doğru siyaset yapmayı öğrensina
  • CUMHUR BAŞKANIM OKADAR EMİN OLMAYIN CUMHUR BAŞKANIM OKADAR EMİN OLMAYIN 1 gün önce
    Sayın cumhur başkanım Ümraniye ilçe gençlik kolları başkanı tambir enaniyet sahibi bir insan bunu dışardan tutunuz .......
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