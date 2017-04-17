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Erdoğan açıkladı! Bir halk oylaması daha geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan idam sloganları üzerine hemen bu konuyu, Sayın Başbakan'la, Sayın Bahçeli'yle de görüşeceğim. 'Meydanlarda hep bununla karşılaştım' diyeceğim. Zaten Sayın Bahçeli 'ben desteklerim' dedi, Sayın Yıldırım aynı şekilde... Fakat Kılıçdaroğlu da destekleyeceğini söylemişti. Eğer gerçekten destekler de önüme gelirse, ben bunu onaylarım. Ha desteklemedi... O zaman yapacağımız şey ne? Bir halk oylaması da onun için yaparız."

Erdoğan açıkladı! Bir halk oylaması daha geliyor
Eklenme: 17 Nisan 2017, 09:34

Katılımcıların "İdam isteriz" talepleri üzerine Erdoğan, şunları söyledi:

"Hemen bu konuyu Sayın Başbakan'la, Sayın Bahçeli ile de görüşeceğim. 'Meydanlarda hep bununla karşılaştım.' diyeceğim. Zaten Sayın Bahçeli 'Ben desteklerim.' dedi. Sayın Yıldırım aynı şekilde... Fakat Kılıçdaroğlu da destekleyeceğini söylemişti. Eğer gerçekten destekler de önüme gelirse, ben bunu onaylarım. Desteklemedi, o zaman yapacağımız şey ne? Bir halk oylaması da onun için yaparız. Hiç endişe etmeyin, şimdi diyorum ki atmamız gereken adım, bugüne kadar hakikaten çok dik durdunuz. Siz 15 Temmuz'da adeta bir diriliş destanı yazdınız. Şu Borsa İstanbul'da şehidimiz oldu, gazilerimiz oldu ama siz yılmadınız kararlı bir şekilde yürüdünüz. Onun için Sarıyer hakikaten farklı bir diriliş hareketine imza attı ama dün Sarıyer Meydanı'nda ne dedim; 'Şu kalabalık bir işaret fişeğidir.' Anladınız mı ne demek istediğimi? Ona göre çok çalışacağız, çok çalışacağız ve işaret fişeğinin gereğini de halledeceğiz. Kardeşlerim ben bu muhabbetinize, bu sevginize gerçekten aynı karşılığı verememenin mahzunluğu içerisindeyim. Ama şunu unutmuyoruz; ne diyoruz? Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bundan daha güzel bir şey olabilir mi?"

Bitmedi, az önce siz söylediniz şimdi beraber söyleyelim bakalım." diyen Erdoğan, "Beraber yürüdük biz bu yollarda" şarkısının sözlerini vatandaşlarla birlikte söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı'daki konutunun önünde bekleyen vatandaşlara da sevgilerini iletti.

 
EtiketlerCumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanKısıklı
HABER YORUMLARI
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Öztürk

Güzel demişsin de interneti kırsal kesim nerden bulup kullansın.. çıkacak karar da pek çok vatandaşın söz hakkı olmaz..Ülkemiz sadece şehirlerden ibaret değil..öbür türlü anket yapılmış gibi olur..belki köydeki şehit annesi de idam gelsin demek ister,bu şimdilik olmaz kardeş,aslında çok güzel olurdu ama şimdiki şartlarda zor..idam için yapılacak referandum da kampanya yapılmasına gerek yok,zaten istisnasız evet çıkar,sadece idam edilecekler Hayır der,,

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FATİH NUR İSTANBULLU

EVETFETÖ VE EĶİBINEPKK VE DAISLITERORUSTLEREFE BU VATANAİGANETEDENKRIPTO AJANLARACAN DÜNDARLARA....İDAMİSTİYORBU15TEMMUZGAZİSİMİLLETİMİZ

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Abdullah

Çok beklersiniz idamı. Bu ülkeye idam gelmez. İdam gelecek diye oy devşirdiler sadece, millet de yedi.

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ihya

OoooooooooooooooooooooooOOOoooooOOOOOoooooooooo

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sukru

Artık idam gelsin asker ve polisimize alçakça tuzaklar kurup onları şehit eden kahpelerin ipte sallandığını görmek istiyoruz.

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Rüştü

Reis Suriyeliler n'olacak onu da referanduma koyalım.

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Osmanli

Dünyada en çok hain ve teroristturkiyede hapisaneler alcak hainlerle doluve suan disardaki hainlerde bos durmyacaklardir...eğer bunların önünü kesmek istiyorsak acilen idam yasası yürürlükten geçmelidir..

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tomtomtummy

Idam cezasi gelmelidir, lakin her bir meseleyi meclisi bypass edip referenduma acarsan yarin basiniza is acarsiniz. Madem referendum var,o zaman milletvekillerine ne gerek var.Artik teknolojik cag da yasiyoruz. Halkin fikrini alacaginiz her bir mesele internet uzerinden bir kac hafta ya da ay once halka haftalik sunulsun.Halk vakti olunca girsin, dusunsun oyunu kullansin. Boylece fazla uretken olmayan 550 milletvekiline odenen maaslardan, emeklilik haklarindan ve sahislarina ayrilmis harcama fonlarindan milletce kurtulmus oluruz. 50 yil da dunyanin birikimi yapilir.

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İbrahim Yılmaz

Referandumu sevmem ama İDAM İÇİN REFERANDUMA RAZI OLURUZ .

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