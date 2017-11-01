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Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: AKM yıkılacak ve yerine...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi'nin yıkılacağını söyleyerek, yerine yapılacak projeyi açıkladı.

01 Kasım 2017 Çarşamba 13:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: AKM yıkılacak ve yerine...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İstanbul'da AKM'nin olduğu yere çok daha büyüğünü, çok çok farklı ve modern bir mimari ile inşallah Pazartesi günü opera binasının lansmanını yapacağız" dedi. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Önümüzdeki 10 yıl boyunca dünya üzerinde büyümenin daha da çok olacağı ön görülüyor. Devletimiz sektörün yanındadır.Yaşanan olumsuzlukları telafi etmek için uygulanan düşük fiyat politikasının önemi büyük. Turizmde artık yükseliş dönemidir" dedi.

Haber Tarihi: 01 Kasım 2017 Çarşamba 13:22
  1. Atatürk Kültür Merkezi
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  • KültürmüşKültürmüş7 dk önce
    Ne koyalım annenin ismini koyalım mesela ?
  • KültürKültür1 sa önce
    İsmi tekrar atatürk kültür merkezi olmasın. Ülkede onbinlerce atatürk isimli yer var, baydı
  • HainlerHainler2 sa önce
    Batan geminin mallari onumuzdeki on yil demissiniz sizin vizyonunuz yokki feto vizyonu 10yil barzani vizyonu 2 yil. Ataturk dusmanlari
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