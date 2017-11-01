Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: AKM yıkılacak ve yerine...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İstanbul'da AKM'nin olduğu yere çok daha büyüğünü, çok çok farklı ve modern bir mimari ile inşallah Pazartesi günü opera binasının lansmanını yapacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Önümüzdeki 10 yıl boyunca dünya üzerinde büyümenin daha da çok olacağı ön görülüyor. Devletimiz sektörün yanındadır.Yaşanan olumsuzlukları telafi etmek için uygulanan düşük fiyat politikasının önemi büyük. Turizmde artık yükseliş dönemidir" dedi.