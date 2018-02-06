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Erdoğan ABD'ye meydan okudu: Geleceğiz!

Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin grup toplantısında, ABD'ye meydan okuyarak, "Biz Münbiç'e topraklarını asıl sahiplerine teslim etmek için geleceğiz." dedi.

06 Şubat 2018 Salı 14:04

AK Parti grubunda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz Münbiç'e toprakları asıl sahiplerine teslim etmek için geleceğiz. Biz Amerika'ya 'terör örgütleriyle beraber hareket etmeyin' dedik." açıklamasında bulundu.

İşte Erdoğan'ın açıklamasının o kısmı:

MüNBiÇ'E GELECEĞİZ

Şu anda Afrin Harekatı'nda hamdolsun etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı 1000'e doğru yaklaşıyor. Şehitlerimiz de var. Ama bizim şehitlerimizin bir de inancı var. Onlar sevgili Peygamberimizin o müjdesine doğru yürüyorlar. İhtiyacımız olduğu anda beraber gideceğiz. İşi sıkı tutuyoruz. Afrin'deki bu operasyonlar kararlı bir şekilde devam edecek. İdlib'le devam edecek. 'Ne zaman bitireceksiniz?' sorusunu soranlara ben diyorum ki, siz Afganistan'daki operasyonlarınızı ne zaman bitirdiniz? Irak'taki operasyonlarınızı ne zaman bitirdiniz? 18 sene olduç Hala oradasınız. Bizim 911 kilometre sınırımız var. Bugüne kadar 700'ü aşkın, terör örgütlerinin taciz atışları ile karşı karşıya, 100'ü aşkın bizim şehidimiz var. Bunu duyuyor mu Amerika? Görüyor mu? Bize pek çok şeyi söylediler ama doğru konuşmadılar. Sayın Obama da doğru konuşmadı, Trump da aynı yolda gidiyor. 'Münbiç'ten çıkacağız' dediler. Hadi çıkın. Kimleri getirdiniz oraya? PYD'yi, ,YPG'yi, PKK'yı. Yerleştiriyorsunuz, hala 'Münbiç'e gelmeyin' diyorsunuz. Biz Münbiç'e topraklarının asıl sahiplerine teslim etmek için geleceğiz

Haber Tarihi: 06 Şubat 2018 Salı 14:04
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. münbiç

YORUM YAZ

  • Kadir bashoruzKadir bashoruz1 sa önce
    Sayin cumhurbaskanim biliyoruz allahin iznile keskin zekan ssndalyede belli ettin razi olmadin talep ettin anlamayanlar da fark etti
  • turkturk1 sa önce
    MAL ABD BENCE DINLE GIT BU TURK TARHI OKU AM A GERCEK TURK TARIHI TAVSIY EEDERIM DEGISTIRDIGINIZ TARIHLERDEN DEGIL YOKSA KENDINIZE GAZZ VERIRSINIZ TURKLERDE BASAR SIZE SONRA GAZINIZI ALIRLA
  • milletmillet1 sa önce
    Allahına kurban senin.birde şu FetÖcülerle tüm kurumların senin gibi mücadele etse keşke.
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