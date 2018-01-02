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Erdoğan Abdullah Samet Demir'in cenazesinde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha önce ayında evinde ziyaret ettiği kas hastası Abdullah Samet Demir’in cenazesine katıldı.

02 Ocak 2018 Salı 16:26
Erdoğan Abdullah Samet Demir'in cenazesinde

Tarabya Köşkü’nden çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, Sultanbeyli Abdurahman Gazi Cami’sine geçti. Erdoğan,  yaşamını yitiren Abdullah Samet Demir’in ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazına katıldı. Erdoğan Mart ayında Sultanbeyli’deki toplu açılış töreninin ardından davet üzerine Abdullah Samet Demir’i evinde ziyaret etmişti.

Haber Tarihi: 02 Ocak 2018 Salı 16:26
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. Abdullah Samet Demir
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