Erdoğan: ABD teröristlerle anlaştı ama Menbiç ve Rakka'yı alabiliriz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Harran'da Suriyeli sığınmacıların kaldığı bir kampı ziyaret etmesi ardından İzvestiya gazetesine konuştu. Erdoğan, Suriye'nin kuzeyinde bir terör devleti kurulmasına izin vermeyeceklerini belirtip 'en ufak bir tehdit karşısında bile' burada yeni bir askeri operasyon düzenlemeye hazır olduklarını ifade etti.

"OLUMSUZ ŞEYLER GÖRÜLÜYOR"

"Suriye'de şu anda olumsuz süreçler görülüyor. Eğer bu durum sınırlarımız için bir tehdit oluşturursa Fırat Kalkanı operasyonunda olduğu gibi tepki vereceğiz" diyen Erdoğan, daha önce Menbiç ve Rakka'yı terörist gruplardan kurtarmaya hazır oldukları ifade ettiklerini fakat ABD liderliğindeki koalisyon güçlerinin teröristlerle anlaştığını ifade etti.

İzvestiya'ya göre, Erdoğan'ın bu açıklamaları Washington ve Moskova'da endişeye neden oluyor.