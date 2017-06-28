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Erdoğan: ABD teröristlerle anlaştı ama Menbiç ve Rakka'yı alabiliriz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde geniş çaplı yeni bir operasyon düzenleyebileceğini ve ülkenin kuzeyinde bir terör devleti kurulmasının önlenmesi için Menbiç ve Rakka'yı kontrol alanına alabileceğini söylediği aktarıldı. İzvestiya'nın yayınladığı açıklamalar Rus basınında önemli bir yer kapladı.

28 Haziran 2017 Çarşamba 11:35
Erdoğan: ABD teröristlerle anlaştı ama Menbiç ve Rakka'yı alabiliriz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Harran'da Suriyeli sığınmacıların kaldığı bir kampı ziyaret etmesi ardından İzvestiya gazetesine konuştu. Erdoğan, Suriye'nin kuzeyinde bir terör devleti kurulmasına izin vermeyeceklerini belirtip 'en ufak bir tehdit karşısında bile' burada yeni bir askeri operasyon düzenlemeye hazır olduklarını ifade etti. 

"OLUMSUZ ŞEYLER GÖRÜLÜYOR"

"Suriye'de şu anda olumsuz süreçler görülüyor. Eğer bu durum sınırlarımız için bir tehdit oluşturursa Fırat Kalkanı operasyonunda olduğu gibi tepki vereceğiz" diyen Erdoğan, daha önce Menbiç ve Rakka'yı terörist gruplardan kurtarmaya hazır oldukları ifade ettiklerini fakat ABD liderliğindeki koalisyon güçlerinin teröristlerle anlaştığını ifade etti.

İzvestiya'ya göre, Erdoğan'ın bu açıklamaları Washington ve Moskova'da endişeye neden oluyor.

 

Haber Tarihi: 28 Haziran 2017 Çarşamba 11:35
  1. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. Harran
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 12 dk önce
    Türkiye ' ye En Küçük Bir Saldırı Olursa, Türkiye, Suriye ' ye Girip ÖSO ile Bütün TerörÖrgütlerini Yok Etmelidir.
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