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Erdoğan: AB zamanımızı boşa harcıyor!

İngiliz yayın kuruluşu BBC'ye konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, tutuklu gazeteciler hakkında sorulan bir soruya, 150 basın mensubunun sadece ikisinin sarı basın kartı olduğunu belirtti ve "Lütfen dünyayı bu yalanlarla kandırmayalım" diye konuştu.

12 Temmuz 2017 Çarşamba 12:00
Erdoğan: AB zamanımızı boşa harcıyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB'nin Türkiye'nin vaktini çaldığını belirterek "Eğer AB kabul etmeyeceğini söylerse Türkiye rahatlar" diye konuştu. Erdoğan tutuklu gazeteciler üzerine sorulan bir soruya ilişkin 150 basın mensubunun sadece ikisinin sarı basın kartı olduğunu belirtti ve "Lütfen dünyayı bu yalanlarla kandırmayalım" dedi.

"LÜTFEN DÜNYAYI BU YALANLARLA KANDIRMAYALIM"

Erdoğan tutuklu gazetecilere ilişkin soruya karşılık tutuklu olan 150 basın mensubunun sadece ikisinin sarı basın kartı olduğunu belirtti, "Lütfen dünyayı bu yalanlarla kandırmayalım" dedi.

"B VE C PLANLARIMIZI BAŞLATIRIZ"

AB zamanımızı boşa harcıyor diyen Erdoğan "Biz sözlerimizde sadık olduk. Eğer AB açık bir şekilde Türkiye'yi kabul edemeyeceğiz diyorsa bu bizim için rahatlatıcı olacaktır. B ve C planlarımızı başlatırız" ifadelerini kullandı.

"AB ZAMANIMIZI BOŞA HARCIYOR"

Başbakanlığının ilk döneminde Türkiye'nin Avrupa Birliği liderler zirvelerinde sessiz devrim gerçekleştirmiş bir ülke olarak tanımlandığını hatırlatan Erdoğan, "Şimdi aynı AB yalnızca bizi liderler zirvesine davet etmemekle kalmıyor, zamanımızı da boşa harcıyor. Şimdi durum bu" dedi.

"TÜRKLERİN ÇOĞU AB'Yİ İSTEMİYOR"

Erdoğan, Türklerin çoğunluğunun AB'ye girmek istemediğini, AB'nin Türkiye'ye karşı tavrının samimiyetsiz olduğunu vurguladı.

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2017 Çarşamba 12:00
  1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. BBC
  3. AB
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