Erdoğan sosyal medyanın da lideri oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Facebook’ta 9 milyon, Twitter’da ise 10 milyon 330 bin takipçi ile muhalefet liderlerinden açık ara önde. AK Parti de sosyal medyada muhalefet partilerine fark atmış durumda.

Parti AR-GE Başkanlığı yaptığı araştırmayla 2017'in ilk altı ayında liderler ve partilerin sosyal medya performanslarını ölçtü. Araştırma sonucu sosyal medya açısından hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hem de AK Parti'nin başarılı olduğunu gösterdi. Sosyal medyada liderlerin durumuna bakıldığında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Facebook hesabı son altı ayda 8 milyon 978 bin beğeni aldı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun beğeni rakamı ise 2 milyonda kaldı. MHP lideri Devlet Bahçeli 366 bin, Başbakan Binali Yıldırım ise 153 bin beğeni aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın beğeni oranı yüzde 65.2'yi bulurken, Kılıçdaroğlu yüzde 14.4, Bahçeli ise yüzde 1.3 olarak gerçekleşti. Twitter takipçi sayısında 10 milyon 330 bin ile açık ara önde olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 4 milyon 635 bin ile Kılıçdaroğlu, 3 milyon 357 ile Bahçeli izledi. Başbakan Yıldırım'ın takipçi sayısı ise 957 bin.

MHP SOSYAL MEDYADA CHP'Yİ GEÇTİ



Siyasi partilerin Facebook beğeni sayısında 3 milyon 268 ile AK Parti birinci olurken, ikinci sırayı 2 milyon 239 bin ile MHP aldı. CHP ise ancak 1.5 milyon beğeni de kaldı. Siyasi partilerin Twitter takipçisinde AK Parti birinciliği kaptırmazken, MHP üçüncü, CHP dördüncü olabildi. AK Parti'nin 636 bin, MHP'nin 511 bin, CHP'nin 492 bin takipçisi bulunuyor. Youtube ve Google açısından da sonuç değişmedi. AK Parti birinci sırada yer alırken MHP ikinci, CHP de üçüncü sırada yer aldı. Araştırmaya göre ailelerin yüzde 96.9'unda cep telefonu ya da akıllı telefon bulunuyor. Nüfusun yüzde 61.2'si internet kullanıyor. Bu rakamlar da sosyal medyanın ne kadar önemli bir araç haline geldiğini bir kez daha gözler önüne seriyor.





