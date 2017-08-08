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Erdoğan '5 milyarlık' sözü aldı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaretinde konuşuyor...

08 Ağustos 2017 Salı 18:31
Erdoğan '5 milyarlık' sözü aldı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Trabzon Sanayi ve Ticaret Odası'nda konuşuyor. "Türkiye'yi seviyoruz" diyen Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle: "Karadeniz benim için her zaman bir enerji ve motivasyon kaynağı. Karadeniz'i sevmeyenin gönül pınarı kurumuş demektir.Türkiye'nin 2023 hedeflerine yürümde en büyük katkının Karadeniz'den geleceğine inanıyorum. Trabzon'un tarihi birikimi ve potansiyelini harekete geçirmekte zorlandığımıza göre burada bir sıkıntı var demektir.

5 MİLYAR DOLAR SÖZÜ ALDI...

Biz isteklerinizi yapmaya varız. Soruyorum. Bu talepler karşılığında bize ne vadediyorsunuz? İhracatı 5 milyar dolar çıkarmayı taahhüt ediyor musunuz? Tamam dediler. Türkiye yürürken Trabzon yerinde durusa olmaz. Braber koşmamız lazım.

TARİHİN EN BÜYÜK İHANETİNİ ATLATTIK

Ülkemiz 15 Temmuz'da tarihin en büyük ihanetiyle karşı karşıya kaldı. Bazıları çıkıp benim oğlumun suçu yok diyor. Daha oğkunun ne fırıldak çevirdiğini bilmiyor.Üzerimize salonmaya çalışılan DEAŞ'a da fırsat vermedik. Bunlar müslüman falan değil. Bunlar İslam'ı istismar eden ne idüğü belirsiz.

 

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2017 Salı 18:31
  1. Trabzon
  2. 15 Temmuz
  3. DEAŞ
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan
  5. Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası
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