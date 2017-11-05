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Erdoğan 4 üniversiteye rektör atadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dört üniversiteye rektör ataması yaptı.

05 Kasım 2017 Pazar 09:10
Erdoğan 4 üniversiteye rektör atadı

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 130. ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13. maddeleri uyarınca, mütevelli heyetlerinin teklifi ve Yükseköğretim Kurulu'nun olumlu görüşü üzerine dört üniversiteye rektör atadı.

Buna göre, Antalya AKEV Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Hayati Aktaş, İstanbul Şehir Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Peyami Çelikcan, Sanko Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Güner Dağlı ve Ufuk Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Tevfik Tezcaner getirildi. 

Haber Tarihi: 05 Kasım 2017 Pazar 09:10
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