Erdoğan 2017 bütçesini onayladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu" ile "2015 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu"nu onayladı.
Eklenme: 23 Aralık 2016, 21:34
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