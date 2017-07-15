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Erdoğan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde konuştu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde konuşma yaptı...

15 Temmuz 2017 Cumartesi 22:15
Erdoğan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde konuştu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

TAM BİR YIL ÖNCE...

Tam bir yıl önce bugün, bu saatlerde ülkemizin pekçok yeriyle birlikte burada, bir ihanet girişimi başlamıştı.

Tanklarıyla, zırhlı araçlarıyla buraya gelen darbecilerin köprüyü kapatmasıyla, bir süredir anlam verilemeyen hareketlenmenin sebebi ve hedefi artık anlaşıldı.

Köprüyü kapatan darbeciler kendilerince "artık kontrol bizim elimizde" mesajı vermek istiyorlardı.

O esnada ben, Enerji Bakanımız, eşim, kızım, torunlarım Dalaman'dan bu tarafa doğru hareket etmiştik.

Milletimiz kullanılan yönteme ve üsluba bakarak, anında bu darbe girişiminin arkasında FETÖ ihanet çetesinin olduğunu tespit etmiş ve hemen harekete geçmiştir.

MİLYONLAR MEYDANLARI DOLDURDU

Televizyon ekranlarından yaptığımız çağrıyla milyonlarca vatandaşımız meydanları, havalimanlarını doldurmuştur.

İstanbul'da en çok kanın döküldüğü yer işte burasıdır. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'dür. Tankların önünde, burada tam 36 vatandaşımız şehit oldu. Saraçhane'de 20'ye yakın şehidimiz var. Çengelköy'de, AHL'de, Esenler'de, Türk Telekom'da onlarca şehit verdik.

MİLLETİN SİLAHI İMANIYDI

En öldürücü silahlar vatandaşlarımıza karşı acımasızca kullanıldı. En küçük bir tereddüt göstermediler. Peki, onların karşısına dikilen vatandaşlarımızın elinde ne vardı? Ellerinde silah mı vardı? Bugün olduğu gibi bayrağı vardı. Belki çok daha etkili bir silah vardı. O silah da imanıydı, imanı!

KÖPRÜNÜN DİLİ OLSA DA...

Tekbirle tankın üzerine giden bir milleti kim esir edebilir?

Hemen 3-4 metre ilerisine düşen kurşunlara aldırış etmeden yürüyen ve "geri dön öleceksin" diyenlere, şu cevaba bakın, "bugün ölmeyeceğiz de ne zaman öleceğiz" diyen bir millete kim zincir vurabilir.

Ah, şu köprünün dili olsa da, o geceki kahramanlıkları bir anlatsa...

O gece yaralansa da eğilmeyen tüm başlara şükranlarımı sunuyorum. Milletim adına şükranlarımı sunuyorum.

Özgürlüğüne, ecdadına, bayrağına, geleceğine, vatanına sahip çıkan milletimin tüm fertlerine teşekkür ediyorum.

BİZ MİLLETİZ ONLAR İLLET! FARKIMIZ BU

FETÖ'nün sadece FETÖ olmadığını, PKK'nın sadece PKK olmadığını, DEAŞ'ın sadece DEAŞ olmadığını, bu terör örgütlerinin sadece görünen yüzlerinden ibaret olmadıklarını çok iyi biliyoruz. Onların arkasındakileri çok iyi biliyoruz.

HAİNLERİN KAFASINI KOPARACAĞIZ

Önce o hainlerin kafasını koparacağız.

Meclis idam kararı verir, bana gelirse, ben onaylarım.

Herkes şunu bilsin, Türkiye göründüğünden ibaret değildir.

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Bu terbiyesizliktir!

Erdoğan'dan sevindiren haber: Hainler artık tek tip giyecek!

 

Haber Tarihi: 15 Temmuz 2017 Cumartesi 22:15
  1. Cumhurbaşkanı Erdoğan
  2. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü
  3. GÜNCEL Haberleri
  • emirhan emiremirhan emir11 dk önce
    MAALESEF GUZELIM ULKEMIZDE BU ANLAYISLA POLITIKA ANLAYISI HIC BIR ZAMAN IYI OLMAYACAK DEVLETIN BASININ EN UST MAKAMINDA BULUNAN BIR INSAN BOYLE BIR GUNDE BILE YAPICI BIRLESTIRICI KONUSMA YAPMIYORSA 80 MILYONUN GELECEGI VAHIMDIR BU ULKE 80 MILYONUNDUR OYLE YUZDE 50 YLEULKENIN SAHIBIYMIS GIBI KIMSENIN HADDINE DEGILDIR ADI UZERINDE YUZDE 50 55 60 HER NEYSE MUHALEFETTE OLACAK BU VATANI SEVEN KORUYAN SAVUNAN BASKA GORUSTE VATANDAS OLACAK YOKSA SIRF FETO TERORISTINI SEVINDIRMEKTEN BASKA ISE YARAMAZ
  • MehmetMehmet45 dk önce
    Milletin adamı ALLAH yolunu açık etsin
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