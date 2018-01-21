Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz gazileri bana haber gönderiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Bursa İl Kongresi’nde yaptığı açıklamada, 15 Temmuz gazilerinin kendisisinden Afrin’e gitmek için haber gönderdiğini söyledi.

21 Ocak 2018 Pazar 16:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz gazileri bana haber gönderiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Bursa İl Kadın Kolları Kongresi'nde TSK'nın Afrin'de yürüttüğü 'Zeytin Dalı Harekatı' için sosyal medyada kara propagandaya başlayan ve gerçek dışı haberler yaymaya başlayan HDP'ye çok sert çıktı. Erdoğan HDP'nin sokak çağrısı için "Ülkemizde bunları hiçbir tanesi kalmayıncaya dek işini bitireceğiz. Suriye tarafından gelmek isteyenler de bunun bedelini çok ağır öderler. Emin olun, bunlar şu operasyonlardan sonra bir daha karşımıza çıkacak cesareti de bulamayacaklar. Sadece uzaktan atıp tutarak, 'bizim arkamızda Amerika var' , diyerek siz Türkiye ile baş edemezsiniz. Bunun böyle bilesiniz. Çıkmış KCK'nın bazı temsilcileri meydanlara çağırıyor benim Kürt vatandaşlarımı. Şu ana kadar pek katılan olmadı. Sakın ha, bu çağrıya uyup da meydanlara çıkma yanlışına düşenler olursa bedelini çok ağır öderler bunu da böyle söylüyorum. Kaşımıza kim çıkarsa çıksın ezer geçeriz bu böyle bilinsin." dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

Afrin'de harekatımız devam ediyor. Ne oldu Rai’de Cerablus’ta El Bab’ta. Bizim sınırlarımızı taciz etmeyin dedik. Bunu sayın Obama’ya da söyledik. O zaman bizim bir zeytinlik projemiz vardı. Ne yazık ki beklediğimiz cevabı alamadık

15 TEMMUZ GAZİLERİ BANA HABER GÖNDERİYOR

Şimdi 15 Temmuz gazileri bana haber gönderiyor, “Cumhurbaşkanımızı bize müsaade etsin Afrin’e gidelim” diyorlar. Ne dedik? 15 gündür ne dedik. Bir gece ansızın gelebiliriz dedik. Tabi maalesef müttefikimiz olan bazı ülkeler “biz terör örgütüne silah yardımı yapmadık” diyorlar ama biz yaptıklarını biliyoruz görüyoruz görüntülüyoruz. Kimi aldatıyorsunuz ya. Şimdi 5 bin tırın dışında 2 bin civarında uçakla gelen silah ve mühimmat var.

MESELE AFRİN'İ SAHİPLERİNE TESLİM ETMEK

Bütün mesele şu Afrin yüzde 55'i ile Arapların. Yüzde 6-7 civarı Türkmen ve sonradan gelen Kürtler var. Bütün mesele Afrin'i gerçek sahiplerine teslim etmek. 3.5 milyon Suriyeli bizim topraklarımızda. Biz Suriyeli kardeşlerimizi kendi topraklarına bir an önce göndereceğiz.

HDP'YE SERT CEVAP: KARŞIMIZA KİM ÇIKARSA EZER GEÇERİZ

Ülkemizde bunları hiçbir tanesi kalmayıncaya dek işini bitireceğiz. Suriye tarafından gelmek isteyenler de bunun bedelini çok ağır öderler. Emin olun, bunlar şu operasyonlardan sonra bir daha karşımıza çıkacak cesareti de bulamayacaklar. Sadece uzaktan atıp tutarak, 'bizim arkamızda Amerika var' , diyerek siz Türkiye ile baş edemezsiniz. Bunun böyle bilesiniz. Çıkmış KCK'nın bazı temsilcileri meydanlara çağırıyor benim Kürt vatandaşlarımı. Şu ana kadar pek katılan olmadı. Sakın ha, bu çağrıya uyup da meydanlara çıkma yanlışına düşenler olursa bedelini çok ağır öderler bunu da böyle söylüyorum. Kaşımıza kim çıkarsa çıksın ezer geçeriz bu böyle bilinsin.

KUZEY KIBRIS'TA PESPAYE GAZETE AHLAKSIZCA BAŞLIK ATMIŞ

Kuzey Kıbrıs'ta bir pespaye gazete ahlaksızca başlık atmış. Ben KKTC'deki kardeşlerimi tavır almaya davet ediyorum. Türk ordusunun Kıbrıs'tan sonra yeni bir işgal yaptığını söylüyor. Bu ne ahlaksızlıktır, ne edepsizliktir. Ben Kuzey Kıbrıs'lı kardeşlerime sesleniyorum, bir cevabı vermeleri lazım. 

TÜRKİYE ORALARDA OLMAK ZORUNDADIR BAY KEMAL

Türkiye'nin şurada, burada ne işi var diyenler, bu ülkenin gerçeklerinden bihaber olanlardır. Türkiye oralarda olmak zorundadır bay Kemal. Türkiye milli bekası için yılanın başını ezmek mecburiyetindedir bay Kemal. Gerekli gördüğümüz her yerde varlık göstereceğiz. Afrikalı çocuklar dua ediyorlar.

Haber Tarihi: 21 Ocak 2018 Pazar 16:17
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. AK Parti
  3. HDP
  4. Afrin
  • pınardemirpınardemir6 dk önce
    reise selamlar ALLAH yardımcımız olsun tüm askerlerimizin şehitlerimize rahmet gazilerimize şifalar ALLAHTAN diliyoruz...
  • SedaSeda15 dk önce
    Bence Suriyeden sonra kıbrısada el atmak lazim.türkiyeden akp hükümetine yakın bir isimi başa geçirmek lazim.kıbrıs halkı ve başındakileri iyice çizgilerinden kaydırmak için gavurlar çalışıyor.biz ise sessiz kalıyoruz.kendimize daha fazla baglamalyız kıbrısıda halkınıda
  • Güney DoğuluGüney Doğulu32 dk önce
    Sevgili Reis i Cumhurumuz, Başkomutanımız emrindeyiz. Sana, devletimize, Milletmize, Bayrağımıza ve Vatanımıza kimse helel getiremez. Bedir şehitleriyle , Çanakkale ruhuyla 79 milyon 500 bin emrindedir. 500.000 civarı ise ya haindir ya da korkaktır. HAK GELDİ BATIL ZAİL OLDU ÜMMETİN UMUDU.
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Başbakan Yıldırım konuşuyor
  1. Başbakan Yıldırım konuşuyor
  2. Mısır'dan skandal açıklama: Afrin..
  3. ÖSO'dan 'Zeytin Dalı Harekatı'..
  4. Mehmet Özdilek'ten hakeme sert çıkış!
  5. PKK kendini böyle ele verdi!..
  6. Çalımbay: Yardımcı hocama küfür edip,..
  7. Doktorlar Kemal Kılıçdaroğlu'nu Baykal..
  8. Reyhanlı'ya roketli saldırı: 1 kişi..
  9. Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Fransa'nın BMGK..
  10. TSK duyurdu: YPG'ye bir bombardıman..
  11. Bakan Kaya: Türkiye'yi güçlendireceğiz
  12. Türkiye ve İran arasında kritik görüşme
  13. Afrin operasyonuna MİT desteği!
  14. Terör örgütüne büyük şok! Tünellerin..
  15. Afrin'de PKK'lı teröristler esir alındı
  16. Terör örgütü kuyruğu dik tutmaya çalıştı
  17. TSK bölgenin Kandil'i Parsa Dağı'nı..
  18. Faruk Özlü: Toprak bütünlüğümüze kast..
  19. Bakan Bülent Tüfenkci: Rabbim..
  20. İsveç'te tutuklanan Türk TIR şoförünün..
Barış Atay'dan ihanet dolu 'Afrin' tweeti
Barış Atay'dan ihanet dolu 'Afrin' tweeti
Abdullah Gül'den Afrin açıklaması
Abdullah Gül'den Afrin açıklaması
Rus uçakları Türkmenleri vuruyor
Rus uçakları Türkmenleri vuruyor
Garip Afrin yorumu: Erdoğan düşmanları...
Garip Afrin yorumu: Erdoğan düşmanları...
O şarkıcı güçlü Türkiye'den rahatsız oldu!
O şarkıcı güçlü Türkiye'den rahatsız oldu!

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 21.01.2018
Afrin harekatıyla ilgili İran'dan ilginç açıklama
Afrin harekatıyla ilgili İran'dan ilginç açıklama
'TSK birden fazla ülkeyle aynı anda muharebe edebilir'
'TSK birden fazla ülkeyle aynı anda muharebe edebilir'