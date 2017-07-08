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15 Temmuz darbe gecesine ait yeni görüntüler ortaya çıktı

Darbe girişimi gecesi Marmaris'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaldığı otel ateş altına alınmış Erdoğan o suikast girişiminden 15 dakika ile kurtulmuştu. İşte “15 Temmuz İhanet ve Direniş - Marmaris" isimli belgeselde ilk kez göreceğiniz görüntüler….

08 Temmuz 2017 Cumartesi 11:54
Haber Tarihi: 08 Temmuz 2017 Cumartesi 11:54
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. 15 temmuz darbe teşebbüsü
  • HüsoHüso12 dk önce
    İdam gelmezse şehirlerimizi razı edemeyiz
  • vatansevervatansever20 dk önce
    Bastan sona kk ya izletin... Kontrolun ilk basta kimde oldugunu,sonra millete nasil gectigini gorsun..
  • Hasan tekHasan tek44 dk önce
    Sizin gözünüz değil Kalbimiz kör temizleyin kalplerinizi.
  • ErdoğanErdoğan1 sa önce
    Kara Murat 15 temmuzu TV lerdeki dizi gibi izledigin belli . Buda 15 temmuz gecesi neler yaptığına ilgili az buçuk bilgi veriyor. 15 temmuz da tarih yazıldı.tarih yazılan olayların sezon finali mi olurmuş. sen nerde yaşıyorsun. Ayrıca oylamada yanlışlıkla oyladım yorumunu .
  • ServetServet1 sa önce
    Dünya durdukça bu ülke var oldukça bu hainler unutulmayacak bir film değildi 249 şehit var i neadam saygılı ol bu vatan meselesi kahrolsun hainler fetöcüler
  • İdamİdam1 sa önce
    Kara murat denen kımıl zararlısı tenya paraziti ulan şortlu kıza tekme diye ortalığı ayağa kaldıran doğan medyasının yalanları yüzünden bir bebek bir kadın katledildi milleti suriyeliler yok 5 yaşındaki çocuğa tecavüz etti yok plajda kızlara sarktılar diye uydurulan haberlerin hesabını kim vercek 6 yıllık ensar halkın imajı böyle gerizekalı sapıklar yüzünden sıfıra indi
  • ilkerilker1 sa önce
    Birilerinin kuyruk acisi var ki bu haberden rahatsızlar.
  • Deli bekirDeli bekir1 sa önce
    Final mahşerde koçum sabret
  • aliali1 sa önce
    Kara muratmisin siyah muratmisinNesinbuişgal girişimi nesiller boyu unutulmayacaksen 've seni gibi fetoslar bunu böyle bilsin
  • Uğur Uğur 1 sa önce
    Darbe başarılıolsa milletin suyu çıkacak tı densiz herif
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