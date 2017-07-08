15 Temmuz darbe gecesine ait yeni görüntüler ortaya çıktı
Darbe girişimi gecesi Marmaris'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaldığı otel ateş altına alınmış Erdoğan o suikast girişiminden 15 dakika ile kurtulmuştu. İşte “15 Temmuz İhanet ve Direniş - Marmaris" isimli belgeselde ilk kez göreceğiniz görüntüler….
Bastan sona kk ya izletin... Kontrolun ilk basta kimde oldugunu,sonra millete nasil gectigini gorsun..
Hasan tek44 dk önce
Sizin gözünüz değil Kalbimiz kör temizleyin kalplerinizi.
Erdoğan1 sa önce
Kara Murat 15 temmuzu TV lerdeki dizi gibi izledigin belli . Buda 15 temmuz gecesi neler yaptığına ilgili az buçuk bilgi veriyor. 15 temmuz da tarih yazıldı.tarih yazılan olayların sezon finali mi olurmuş. sen nerde yaşıyorsun. Ayrıca oylamada yanlışlıkla oyladım yorumunu .
Servet1 sa önce
Dünya durdukça bu ülke var oldukça bu hainler unutulmayacak bir film değildi 249 şehit var i neadam saygılı ol bu vatan meselesi kahrolsun hainler fetöcüler
İdam1 sa önce
Kara murat denen kımıl zararlısı tenya paraziti ulan şortlu kıza tekme diye ortalığı ayağa kaldıran doğan medyasının yalanları yüzünden bir bebek bir kadın katledildi milleti suriyeliler yok 5 yaşındaki çocuğa tecavüz etti yok plajda kızlara sarktılar diye uydurulan haberlerin hesabını kim vercek 6 yıllık ensar halkın imajı böyle gerizekalı sapıklar yüzünden sıfıra indi
ilker1 sa önce
Birilerinin kuyruk acisi var ki bu haberden rahatsızlar.
Deli bekir1 sa önce
Final mahşerde koçum sabret
ali1 sa önce
Kara muratmisin siyah muratmisinNesinbuişgal girişimi nesiller boyu unutulmayacaksen 've seni gibi fetoslar bunu böyle bilsin
Uğur 1 sa önce
Darbe başarılıolsa milletin suyu çıkacak tı densiz herif
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Hüso12 dk önce İdam gelmezse şehirlerimizi razı edemeyiz vatansever20 dk önce Bastan sona kk ya izletin... Kontrolun ilk basta kimde oldugunu,sonra millete nasil gectigini gorsun.. Hasan tek44 dk önce Sizin gözünüz değil Kalbimiz kör temizleyin kalplerinizi. Erdoğan1 sa önce Kara Murat 15 temmuzu TV lerdeki dizi gibi izledigin belli . Buda 15 temmuz gecesi neler yaptığına ilgili az buçuk bilgi veriyor. 15 temmuz da tarih yazıldı.tarih yazılan olayların sezon finali mi olurmuş. sen nerde yaşıyorsun. Ayrıca oylamada yanlışlıkla oyladım yorumunu . Servet1 sa önce Dünya durdukça bu ülke var oldukça bu hainler unutulmayacak bir film değildi 249 şehit var i neadam saygılı ol bu vatan meselesi kahrolsun hainler fetöcüler İdam1 sa önce Kara murat denen kımıl zararlısı tenya paraziti ulan şortlu kıza tekme diye ortalığı ayağa kaldıran doğan medyasının yalanları yüzünden bir bebek bir kadın katledildi milleti suriyeliler yok 5 yaşındaki çocuğa tecavüz etti yok plajda kızlara sarktılar diye uydurulan haberlerin hesabını kim vercek 6 yıllık ensar halkın imajı böyle gerizekalı sapıklar yüzünden sıfıra indi ilker1 sa önce Birilerinin kuyruk acisi var ki bu haberden rahatsızlar. Deli bekir1 sa önce Final mahşerde koçum sabret ali1 sa önce Kara muratmisin siyah muratmisinNesinbuişgal girişimi nesiller boyu unutulmayacaksen 've seni gibi fetoslar bunu böyle bilsin Uğur 1 sa önce Darbe başarılıolsa milletin suyu çıkacak tı densiz herif