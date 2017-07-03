Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Erdoğan 14.30'da soruları yanıtlayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 14.30'da gazetecilerin sorularını yanıtlayacak.

03 Temmuz 2017 Pazartesi 10:32
Erdoğan 14.30'da soruları yanıtlayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 14.30'da gazetecilerin sorularını yanıtlayacak.

Haber Tarihi: 03 Temmuz 2017 Pazartesi 10:32
  1. Cumhurbaşkanı
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ROK, Alevilere yalakalık yapayım derken ölçüyü kaçırdı
    1. ROK, Alevilere yalakalık yapayım..
    2. Seyir halindeki minibüs alev topuna..
    3. Raylara inen eşek trenin altında böyle..
    4. Çocuğunun gözü önünde tekme tokat..
    5. Toplu sözleşmede imzalar atıldı!
    6. Teröristbaşı Trump'a böyle yalvardı:..
    7. Bakanlık açıkladı! 70 terörist..
    8. Birleşik Arap Emirlikleri, Filistin..
    9. İstanbul’da soygun girişiminde polise..
    10. Otobüsün arkasına takılıp canlarını..
    11. Memur ve emeklinin alacağı zam belli..
    12. Şeker hastası olduğumuzu nasıl anlarız?
    13. Kuveyt’te sıcaklık tam 60 derece!
    14. Süper Lig'de Chicharito bombası!
    15. Son bir haftada 70 terörist etkisiz..
    16. Yer: Kahramanmaraş… Desteyle para..
    17. Galatasaray'ın 'Corchia' teklifinin..
    18. Yunusların dansı drone ile görüntülendi
    19. Dr. Erol: Havuz yerine deniz tercih..
    20. Afrin operasyonu için tarih netleşti
    90 şehidin sorumlusuydu öldürüldü!
    90 şehidin sorumlusuydu öldürüldü!
    ABD'den İran'a karşı görülmemiş eşkıyalık!
    ABD'den İran'a karşı görülmemiş eşkıyalık!
    AK Parti’de düğmeye basıldı… ‘Kaçınılmaz’ dendi ve 81 ile gönderildi!
    AK Parti’de düğmeye basıldı… ‘Kaçınılmaz’ dendi ve 81 ile gönderildi!
    Savcı konuşulanları duyunca hemen harekete geçti! Şehidin tabutunu açtırıp...
    Savcı konuşulanları duyunca hemen harekete geçti! Şehidin tabutunu açtırıp...