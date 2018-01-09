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Erdoğan: 11,8 milyar dolar gelir elde etmeyi hedefliyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Hava Yollarının  bu yıl 33 milyonu iç hatlar, 41 milyonu da dış hatlar olmak üzere toplam 74  milyon yolcu ile 1,3 milyon ton kargo taşımayı ve 11,8 milyar dolar gelir elde etmeyi hedeflediğini bildirdi.

09 Ocak 2018 Salı 15:36
Erdoğan: 11,8 milyar dolar gelir elde etmeyi hedefliyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde, THY yurt dışı  temsilcilerini kabul etti.

Erdoğan, konuşmasına "Ülkemizin 'bayrak taşıyıcı havayolu şirketi'  Türk Hava Yolarımızın, yurt dışında temsilciliklerinde görev yapan sizlerle bir  araya gelmenin memnuniyeti içindeyim." diyerek başladı.

Türkiye'nin gelişme ve büyüme tarihi ile Türk Hava Yollarının  tarihinin birbiriyle paralel olduğuna işaret eden Erdoğan, 1933 yılında 5 uçakla  hizmet vermeye başlayan THY'nin, 1982'de 27 uçağa, 2002'de de 66 uçağa ve 103  uçuş noktasına ancak ulaşabildiğini söyledi.

Erdoğan, en büyük atılımlarını son 15 yılda yapan THY'nin bugün 331  uçakla ve çok daha büyük hedeflere ulaşmak suretiyle dünyada bu sektörde olanları  kendine hayran bıraktığını ifade etti.

Bugün dünyanın 120 farklı ülkesindeki 300 havalimanına sefer  düzenleyen THY'nin, "dünyanın en çok noktaya uçan şirketi" unvanına sahip  olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Bir numara. 2005-2015 yılları arasında 12 milyar  dolar değerinde 196 uçağı bünyesine katan, 2016 yılında 3 milyar dolarlık bir  yatırımla hamlesini devam ettiren şirketimizin önümüzdeki yıl hedefi de büyüktür.  Zaten aralık, özellikle Türk Hava Yollarının tarihinde bir rekordur. Bu çok çok  önemli. İnşallah önümüzdeki aylar bunun çok daha farklı olacağının müjdesini  veriyor." diye konuştu.

"20+5 uçaklık bir siparişin ön anlaşmasını imzaladık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, en son gerçekleştirdiği Fransa ziyaretini  anımsatarak, "Airbus firmasından geniş gövdeli 20+5 uçaklık bir siparişin ön  anlaşmasının imzalanmasına Sayın Macron ile birlikte şahitlik ettik. Uçak  filomuzu tek bir markaya bağlı kılmadan, dengeli olarak büyütmeyi sürdüreceğiz.  Bu tabii bizim biraz da rekabet anlayışımızın nereden nereye geldiğini göstermesi  bakımından önem arz ediyor." dedi.

Şirketin 2018 yılı için 33 milyonu iç hatlar, 41 milyonu dış hatlar  olmak üzere toplam 74 milyon yolcu ile 1,3 milyon ton kargo taşımayı ve 11,8  milyar dolar gelir elde etmeyi hedeflediğini bildiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Özellikle İstanbul'da inşası süren yeni havalimanımızın hizmete  girmesiyle Türk Hava Yollarının önüne çok daha büyük fırsatlar çıkacaktır.  Eskiden otobüslerin, kamyonların, bıçkın şoförlerin kullandığı otomobillerin  arkasına 'rakibim Türk Hava Yolları' yazardı. Bir de çocukluğumu şöyle  hatırlıyorum, uçak sesi duyacağımız zaman mahallede sırt üstü yatar, uçağın  geçişini izlerdik. Nereden nereye.

Şirketimiz, hava yolu taşımacılığını öyle bir hale getirdi ki artık  sırt üstü yatmaya filan gerek kalmadı, zira şimdi otobüslerden ucuz fiyatlarla  uçaklarımız yolcu taşıyor, buraya geldik. Tüm vatandaşlarımız için mümkün hale  geldi. Benim bir sözüm var, 'artık burayı havayolu olmaktan çıkartıp, halkın yolu  haline getirdik.' Bu rekabeti kazandığımız için hedefler de büyümeye başladı."

 "Kollarını sıvamaları tavsiyesinde' bulunmak istiyorum"

Erdoğan, THY'nin ambleminin turnayı temsil ettiğine değinerek, "O  güzel türkümüzde ne diyor, 'Allı turnam bizim ele varırsan şeker söyle, kaymak  söyle, bal söyle. Eğer bizi sual eden olursa boynu bükük, benzi soluk yar söyle.'  Türk Hava Yolları sayesinde artık hiç kimsenin boynu bükük kalmıyor, çünkü herkes  sevdiklerine kolayca ulaşabiliyor." ifadesini kullandı.

Türk Hava Yollarının artık dünyanın en büyük havayolu şirketleriyle  rekabet ettiğini, hatta bazılarının da rekabette geri kaldıkları için yarıştan  çekildiklerine vurgu yapan Erdoğan, "Şimdi yeni havalimanımızla birlikte Türk  Hava Yollarının rekabet gücü ve buna bağlı olarak iş modeli, işletme anlayışı,  hizmet kalitesi daha da yükselecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan, şirketin 2023 hedeflerine ulaşacağına inandığını belirterek,  şunları kaydetti:

"Burada, şirket yönetimine 2053 vizyonu için 'kollarını sıvamaları  tavsiyesinde' özellikle bulunmak istiyorum. Çünkü havayolu yatırımları hem  finansman hem filo hem de teknik altyapı, bunlar biz de olan şeyler değildi ama  şimdi var, hem insan kaynağı açısından uzun vadeli planlara göre çalışmayı  gerektiriyor. Bugünden harekete geçmezsek 2053'ü hakkıyla değerlendiremeyiz.

Yeni havalimanıyla ilk hedefimiz, dünyanın en uç noktasına uçuş yapan  Türk Hava Yollarımızı, dünyanın en büyük filosuna sahip uçak şirketi haline de  getirmektir. Yani bizim artık uçaklarımız eskal yapmadan, işte o en uzun  destinasyon neresiyse biz oraya ulaşmalıyız."

THY'nin şirket toplantısı için Antalya'ya gideceğini öğrendiğini ve  Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı ile yaptığı  kısa konuşmayı aktaran Erdoğan, "Az önce, Antalya'ya kaç uçakla gidiyorsunuz?'  dedim. 'İki tane 777 ile gidiyoruz.' dedi. Bakın, 777 ile önce işe sizden  başlıyor. Kendi ekibini 777 ile gezdirmeyen, getirip götürmeyen bir Türk Hava  Yollarından da bir şey olmaz." dedi.

Haber Tarihi: 09 Ocak 2018 Salı 15:36
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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