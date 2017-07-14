Erdinç gol hedefini açıkladı

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Başakşehir, bu kapsamda kadrosuna kattığı ve en son Almanya ekibi Hannover 96'da oynayan milli futbolcu Mevlüt Erdinç için İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda imza töreni düzenledi.

Toplantıda açıklamalarda bulunan milli futbolcu, “Adebayor, çok önemli bir isim ve golcü. Benim Fransa’da 300 maçımda 100 golüm var. Bu ligi tanımıyorum ama çok izledim. Çok kaliteli golcüler var. Cenk Tosun gibi. Bu sene lig daha güzel olacak. Her yerden iyi oyuncular geldi. Fransa’dan olsun, diğer yerlerden olsun. Ben buraya 10-15 gol atmaya geldim” şeklinde konuştu.