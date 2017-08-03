Erdemli’de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Mersin-Silifke istikametinde seyreden Aleyna Y. yönetimindeki 33 VNN 89 plakalı otomobil, Kocahasanlı Mahallesi D-400 karayolu üzerinde park halindeki 34 FT 7807 plakalı kamyonete çarptı. Kazada, Yağmur Oğuz olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü Aleyna Y. ile Simay Eşki kaza yerine çağrılan ambulanslarla Erdemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturmanın sürüyor.