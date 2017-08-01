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Erdemli’de içmesuyu şebeke hattı çalışması

Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi GenelMüdürlüğü (MESKİ), Erdemli ilçesi Çeşmeli Mahallesi’nin içmesuyu şebekesiniyenileniyor.

01 Ağustos 2017 Salı 13:31
Erdemli’de içmesuyu şebeke hattı çalışması

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Çeşmeli Mahallesimerkezinde mevcut içmesuyu şebekesinin eski olması nedeniyle yaşanan içmesuyusorununun, döşenecek yeni şebeke hattı ile çözüleceğini, mahalle sakinlerinin kesintisizve sağlıklı içmesuyuna kavuşacağını söyledi.

Çeşmeli Mahallesi merkezindeki içmesuyu şebekesinin değişmesiyle ilçe adına önemlibir yatırımın gerçekleşmesinin yanında, mahallenin önemli bir sorununun da çözümekavuşacağını ifade eden Kocamaz, “Çeşmeli Mahalle merkezinde yaşayanvatandaşlarımızın içmesuyu sorununu çözecek çalışmalar kapsamında, muhtelif çaplardayaklaşık 21 bin metre yeni içmesuyu şebeke hattı döşenecek ve abone bağlantılarıgerçekleştirilecek. İçmesuyu şebeke döşeme çalışmalarının tamamlanmasının ardındanmahallemiz uzun yıllar gönül rahatlığıyla kullanabileceği içmesuyu şebekesine kavuşacak.İçmesuyu şebekelerinin yenilenmesi ile birlikte yaşanan kayıp ve kaçaklar da büyükoranda sona erecek, arızalar nedeniyle yaşadığımız kesintiler de son bulacak” dedi.

Başkan Kocamaz, tüm ilçelerde olduğu gibi Erdemli ilçesi Çeşmeli Mahallesi merkezindeyürütülen içmesuyu şebeke hattının yenilenme çalışmalarının tamamlanmasının ardındanmahallenin diğer bölgelerindeki içmesuyu şebeke hatlarının yenileme çalışmalarının dabelirli bir program doğrultusunda yapılacağını belirtti.

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2017 Salı 13:31
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