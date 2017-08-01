Erdemli Belediyesi’nin sosyal tesis çalışmaları sürüyor

Ayaş Mahallesi’ndeki düğün salonu ve sosyal tesisi inşaatını yerinde inceleyen Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, belediye ekiplerinden çalışma hakkında bilgi aldı. Erdemli’nin tamamında hızlı bir dönüşüm hamlesi başlattıklarını ifade eden Tollu, "Şehrimizi bir uçtan bir uca hizmetlerle donatmaya çalışıyoruz. Bu salon, Ayaş Mahallesi’nin kalbi niteliğinde olacak. Bina düğünlerin, konferansların, toplantıların, törenlerin ferah bir şekilde açık ve kapalı olarak yapılabileceği, denize nazır çok güzel bir bina olarak hizmet verecektir” dedi.

Kısa süre öncesine kadar deniz kenarında çinkonun altında, derme çatma bir yerdeinanların faaliyetlerini icra ettiğini hatırlatan Tollu, "Erdemli Belediyesi olarak halkı bu ayıptan, sıkıntıdan kurtarıyoruz Allah’ın izniyle. Beldeden mahalleye dönüşen yerlerimizintamamının yollarını, sularını elbette yapacağız ama kesinlikle her beldemize çok amaçlısalon, kenti temsil eden şık bir meydan, kapalı pazaryerleri inşaatlarımız da süratle devamediyor. Kocahasanlı kapalı pazaryerimiz bitti. En kısa sürede diğer mahallelerimizinki debitecek. Limonlu kapalı pazaryeri adına eksiğimiz vardı, oranın da ihalesi yapıldı. Allahkısmet ederse Erdemli halkının bize verdiği onur ve güvenle Limonlu kapalı pazaryerini debitirmiş olacağız" diye konuştu.