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Erdemir'de görev değişimi

Erdemir, yönetim kurulu başkanı pozisyonuna Ziraat Bankası pazarlama ve dönüşümden sorumlu genel müdür yardımcısı olarak görev yapmakta olan Ömer Muzaffer Baktır'ın getirileceğini duyurdu.

Erdemir'de görev değişimi
Eklenme: 06 Ocak 2017, 09:55
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Erdemir'den dün akşam KAP'a yapılan açıklamada, yönetim kurulu başkanı olarak görev yapmakta olan Ali Pandır'ın 6 Ocak'tan geçerli olmak üzere görevinden ayrılacağı belirtilerek, Baktır'ın ise 16 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere bu pozisyona getirileceği ifade edildi.

Açıklamaya göre, 2011 yılından bu yana Ziraat Bankası pazarlama ve dönüşümden sorumlu genel müdür yardımcısı olarak görev yapmakta olan Baktır, öncesinde ise Cengiz Holding CFO'su olarak görev yapmıştı. Baktır, daha öncesinde de Halkbank ve Pamukbank'ta çeşitli pozisyonlarda görev almıştı.

 
EtiketlerZiraat Bankası
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