Erdelli Mahallesinde dere ıslah çalışması

MASKİ Genel Müdürlüğü, taşkın riski barındıran derelerde gerçekleştirdiği ıslah çalışmalarıyla Manisalıların taşkınlardan kaynaklı mağduriyet yaşamalarının önüne geçiyor. Bu kapsamda MASKİ, Akhisar ilçesine bağlı Erdelli Mahallesi’ndeki dere ıslah çalışmalarına da başladı. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen iş çerçevesinde, mahalle içerisinden geçen derede 270 metre betonarme U kesit imalatı yapılıyor. Mahalle muhtarlığından iletilen talep üzerine harekete geçen ekipler, ıslah çalışması sonrasında 570 metre uzunluğunda panel çit korkuluk uygulaması yaparak civarda yaşayan vatandaşların can ve mal güvenliklerini de sağlayacak.

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Şehnaz Başaran, “Erdelli Mahallemizde yağışlı havalarda meydana gelen dere taşkınlarının önlenmesi, dere yakınında yer alan oyun parkındaki çocuklarımızın güvenliği açısından ayrıca önem taşıyor. Mahalle muhtarımız bu taleplerini Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’ün ilçeyi ziyareti sırasında iletmişlerdi. Bizler de kendisinin konuyla ilgili talimatı üzerine derhal ıslah çalışmalarımızı başlattık. Dere ıslahı tamamlandığında vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamanın yanı sıra, görsel açıdan da mahallemize değer katacağız” dedi.