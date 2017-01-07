Erciyes Üniversitesi'nin çatısı uçtu: Yaralılar var

Kayseri'de şiddetli lodos nedeniyle, Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesinin çatısı uçtu. Yaralılar olduğu belirtiliyor.

Erciyes Üniversitesi'nin çatısı uçtu: Yaralılar var
Eklenme: 07 Ocak 2017, 14:47
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Kayseri'de şiddetli lodos nedeniyle, Erciyes Üniversitesi'nin Eğitim Fakültesinin çatısı uçtu. Yaralılar olduğu belirtiliyor.

72 kilometre hızla esiyor

Kayseri'de saatteki hızı zaman zaman 72 kilometreye ulaşan şiddetli lodos reklam panolarını uçurdu, ağaçları ve Erciyes Üniversitesi kampüs kavşağındaki Gençlik anıtını devirdi. Meteroloji uzmanları Kayseri ve çevresinde dün gece başlayan lodosun saatteki hızının 46-72 kilometreye ulaştığı ve yaşamı olumsuz etkilediğini söyledi.

Erciyes Üniversitesi kampüs kavşağındaki Gençlik anıtı da şiddetli lodos nedeniyle devrildi.
 

Evlerin çatısı, reklam panoları ve ağaçlar da uçtu

Uzmanlar Kayseri ve çevresinde bu geceden itibaren kar yağışının başlayacağını ifade etti. Bu arada, kent merkezinde ve Talas ilçesinde şiddetli lodos zarara yol açtı. Evlerin çatısı, televizyon antenleri ve reklam panoları uçarken, Nuri Has Mahallesi Battalgazi Bulvarında ise bir ağaç kökünden söküldü. Erciyes Üniversitesin Talas yolu kampüs girişindeki kavşakta bulunan Gençlik Anıtı da devrildi. Sobalardan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 8 kişi ise hastanelerdeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

 
EtiketlerKayseriErciyesBattalgaziTalas
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