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Erciyes Üniversitesi'nde üretildi! 'Dava'

Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrenciler ve Milli Talebe Birliği işbirliğinde yapaılan elektrikli otomobil 'Dava' görenlerin dikkatini çekti.

07 Şubat 2018 Çarşamba 11:25
Erciyes Üniversitesi'nde üretildi! 'Dava'

TÜBİTAK'tan 'Alternatif Enerjili Araçlar' kategorisinde birincilik ödülü alan ve bir otolde sergilenen araç, tasarımı ile görenlerin beğenisini kazandı. Elektrikli otomobille ilgili bilgi veren Milli Türk Talebe Birliği Kayseri Şube Başkanı Akın Kaya, "Şubemiz olarak TÜBİTAK tarafından düzenlenen (Alternatif Enerjili Araçlar) yarışması için Erciyes Üniversitesinde böyle bir araç ürettik. Aracımız tamamen elektrikli olup öğrenci arkadaşlarımız tarafından yapıldı. Aracımızla katıldığımız TÜBİTAK yarışmasında tasarım alanında birincilik ödülü kazandık. Tabi halen aracımızın geliştirilmesi gereken bir takım kısımları var. Geliştirilmesi gereken kısımlar üzerinde arkadaşlarımız gerekli çalışmalarını yapıyor" dedi.

Elektrikli otomobilin proje yöneticisi Gürkan Emrecan ise "Dava isimli aracımızı TÜBİTAK (Alternatif Enerjili Araçlar) yarışları için yaptık. 2 aylık bir sürede 4 kişilik mühendis ekip tarafından bu hale getirildi. Otomobilin kaportasını el işçiliği ile yaptık. Araç yüzde 100 elektrikli olup, 4,8 KW elektrik motoruna sahip. Aracımız prototip olduğu için yine üzerinde yapılması gereken işlemler var. Aracımız 90 bin liraya mal oldu. Bundan sonraki hedefimiz aracın menzili artırmak olacak. Bu arabayla biz aralıksız 100 kilometre yol yapabiliyoruz. Pil hücre sayısını arttırarak bunu 300 kilometreye çıkarmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Haber Tarihi: 07 Şubat 2018 Çarşamba 11:25
  1. erciyes üniversitesi
  2. Dava
  3. Gürkan Emrecan

YORUM YAZ

  • Bedri polatBedri polat26 dk önce
    Kıymetli kardeşlerim cok güzel çok başarılı fakat ne olur artık üreten kafalar bir yere gelsin birkaç adım ötesini görelim bu millet buna muhtaç inanin cephede savaşan kardeşlerimizden az iş yapmış olmazsınız bu milli davada milletimizin ümidini boşa çikartmayın.
  • adnanadnan52 dk önce
    helal olsun aferin araç özellikleri ile ilgili detaylı bilgide isteriz.
  • kayakaya1 sa önce
    Helal olsun ama maliyeti neden bu kadar yüksek oluyor o ilginç.
  • AbdoAbdo1 sa önce
    Hayırlı olsun
  • Kadir bashoruzKadir bashoruz1 sa önce
    Masallah devamini bekleriz cunku turkiye en iyilerine layik super zeka insanlariyla tarihe birdaha adini yazdir turkun mucit insanlari
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 1 sa önce
    Türkiye, Otomobil, Yapamaz Diyenler, Görsün. Çok Güzel Olmuş.
  • VATANIM VATANIM 1 sa önce
    NEREDE LAİK AYDIN ÇAĞDAŞ BEYNİNİ KİRAYA VERENLER NEKENDİNİZE RAHATLI VERDİNİZ NE BUNLARI YAPACAKLARA ALLAH DÜŞÜNMEK NASİPETSİN DÜŞÜNEMİYOSANIZ HIRISTİYAN ALEMİNE GDESİNİZ TEZAMANDA HAKKIM KADAR AMİN BULARI 150 SENE BOYUNCA YAPANLARMI RAHAT SENİNGİBİLER ORALARA NEGÜZEL DİYO SENDE SOL LAİKİZ ÇADAŞIZ İLERİCİ BATICIYIZ 1960 ARABAYI YAPTIRMIYAN İRADA İDAR SİYASİ KİMİN ELİNDEYDİ HİÇ DÜŞÜNDÜNMÜ HALEN AYNI KAFADASINIZ
  • HamidoHamido1 sa önce
    Bunlar çok iyi teknoloji lakin dünyadaki emsal ve benzerlerinin önünde üstünde olmak daha önemli revaç görmesi ve memleketin istifadesi açısından.
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