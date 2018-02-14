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Erciyes Dağı'nda snowboard heyecanı

Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) Snowboard Dünya Kupası'nın final etabı, 3 Mart'ta Erciyes Dağı'nda yapılacak.

14 Şubat 2018 Çarşamba 18:59
Erciyes Dağı'nda snowboard heyecanı

Erciyes Kayak Merkezi'nde düzenlenecek ve 19 ülkeden dünyanın en iyi 120 snowboard sporcusunun kıyasıya mücadele edeceği yarışma, özel hazırlanan pistte gerçekleştirilecek. Erciyes'te, 2018 şampiyonunun belirleneceği ve Kristal Küre'nin sahibini bulacağı etkinlik, yerli yabancı birçok misafire ev sahipliği yapacak.

Erciyes Kayak Merkezi Develi Kapı'da konumlu 2 bin 700 metre rakımlı pistte düzenlenecek yarış sırasında global kış sporları alanında uzman 350 kişilik ekip görev yapacak. Dünya genelinde 9 global network üzerinden 40 ülkede canlı yayınlanarak, ekranlarda "Erciyes-Kayseri Tur" olarak yaklaşık 3 milyar kişiye ulaşacak müsabakaları, on binlerce kış sporları tutkunun ise yerinde izlemesi bekleniyor

22 BİN ZİYARETÇİ YARIŞMALARI TAKİP EDECEK

Kayseri Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, yaptığı yazılı açıklamada, olimpiyatlardan sonra böylesine büyük ve önemli bir organizasyonun Erciyes'te gerçekleştirilmesinin Türkiye'nin kış sporları potansiyelini dünyaya duyurmak adına muhteşem bir fırsat olduğunu belirtti.

İkinci kez ev sahipliği yapacakları şampiyonada bu sene 22 bin kişinin yarışmaları yerinde izlemesini beklediklerini aktaran Cıngı, "Geçtiğimiz yıl Eurosport ve 9 global yayın kuruluşu tarafından 35 farklı ülkede canlı yayınlanarak yaklaşık 2,5 milyar kişiye ulaşan organizasyonu, 17 bin kişi yerinde izlemişti. Önümüzdeki ay bu organizasyon vesilesiyle minimum 22 bin ziyaretçi ağırlayacağımızı ön görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 14 Şubat 2018 Çarşamba 18:59
  1. Uluslararası Kayak Federasyonu
  2. Snowboard Dünya Kupası
  3. Erciyes Dağı
  4. kış sporları
  5. olimpiyat

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