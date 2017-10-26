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Erbil'de sular ısınıyor! Irak ordusu emir bekliyor

Kerkük'ü peşmergeden temizledikten sonra hazırlıklarına devam eden Irak Ordusu, Erbil'e yönelik operasyona hazır hale geldi.

26 Ekim 2017 Perşembe 11:27
Erbil'de sular ısınıyor! Irak ordusu emir bekliyor

Kerkük'ü peşmergeden temizledikten sonra hazırlıklarına devam eden Irak Ordusu, Erbil'e yönelik operasyona hazır hale geldi. Irak'ın kuzeyinde düzenlenen sözde referandumdan sonra Irak Başbakanı Haydar El-İbadi'nin talimatıyla harekete geçen Irak Ordusu, Kerkük'ü ele geçirdi.

HEDEF ERBİL

Bölgedeki peşmerge ile PKK'lı teröristlerin silahlarını bırakıp kaçmasından sonra yeni bir operasyonun hazırlığına giren Irak Ordusu, gözünü Erbil'e dikti. Bağdat yönetiminin 2003'teki sınırlara dönmek istediği daha önce yapılan açıklamalarda belirtilmişti.

BARZANİ TARAFTARLARI ENDİŞELİ

Erbil operasyonunun sinyalini alan Barzani yandaşları, geçtiğimiz hafta kent meydanında protesto gösterisi düzenlemişti. Sözde Kürdistan bayraklarıyla meydanlara inenler, ellerindeki silahlarla havaya ateş açmıştı.

Haber Tarihi: 26 Ekim 2017 Perşembe 11:27
  1. IRAK
  2. ERBİL
  3. KERKÜK

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