Erbil, seferlerin yeniden başlamasını bekliyor

Erbil ile Bağdat arasında oluşturulan ortak heyetin çalışmalarından ve ortaya çıkacak sonuçtan iyimser olduklarını belirten Barzani, "Havalimanlarının açılması için bir araya gelen ortak heyetler, aldıkları kararların altına imza attı. Bundan sonra Başbakan İbadi'nin kararları görüp onaylaması bekleniyor. Her iki bölgenin sistemini birbirine bağlamasını gerektiren bazı teknik sorunlar var ancak bunlar da çözülmek üzere. Eğer siyasi karar alınırsa havalimanları da açılacak, çünkü tüm talepler tarafımızca yerine getirildi." dedi.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi'nin görüşmek için kendisini Bağdat'a davet ettiğini aktaran Barzani, "Davet geldi, ancak şahsen toplantıda hazır olup olmayacağıma henüz karar vermedim. Davos Zirvesi'ne katılabilirim." diye konuştu.

IKBY'deki seçimler ve koalisyondan çekilmeler

IKBY'deki milletvekili ve başkanlık seçimlerinin ne zaman yapılacağı sorusuna Barzani, "Seçimlerin yapılmasından rahatsız olan taraf biz değiliz. Aksine 1,5 ay önce meclise bir mektup yazıp seçimin yapılması gerektiğini belirtmiştim. Seçim tarihinin belirlenmesi konusunda hem meclis hem de seçim komisyonu ile bir araya geleceğiz." cevabını verdi.

Barzani, Kürdistan İslami Birlik Partisi'nin (Yekgirtu) dün açıkladığı koalisyon hükümetinden çekilme kararına ilişkin ise, "Bu karar ne uygun bir vakitte verildi ne de Kürdistan Bölgesi'nin çıkarınadır. Gerçekten bunun doğru bir karar olmadığı kanaatindeyiz. Maalesef bu karar bizi çok endişelendirdi." ifadelerini kullandı.

Koalisyonda 5 bakanı bulunan Yekgirtu, muhalefet çizgisinde yer alan Goran (Değişim) Hareketi ve İslami Toplum Partisi (Komel) gibi hükümetten çekilme kararı almıştı.

Goran, Komel ve Yekgirtu, IKBY'nin mevcut kabinesinin bölgedeki krizlerle başa çıkamadığını gerekçe gösterip, hükümeti yetersiz kalmakla suçluyor.

Bağdat ile Erbil yönetimleri arasındaki gerginlik, 25 Eylül 2017'de yapılan yasa dışı referandumun ardından başlamıştı.

İbadi yönetimi referandumdan 4 gün sonra IKBY hava sahasını kapatarak Erbil ve Süleymaniye havalimanlarındaki uluslararası uçak seferlerini askıya almıştı.