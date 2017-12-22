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Ali Erbaş: Bu karar ABD'ye vurulan bir tokattır

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, BM Genel Kurulu'nda Trump’ın skandal Kudüs kararını eleştiren karar tasarısının kabul edilmesi ile ilgili açıklama yaptı.

22 Aralık 2017 Cuma 11:12
Ali Erbaş: Bu karar ABD'ye vurulan bir tokattır

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "ABD'ye vurulan tokattır esasında bu. Kendisini her zaman dünyanın sahibi zanneden ABD, bu şekilde dünya insanlarından, sadece Müslüman ülkelerden değil, diğer ülkelerden de gerçekten bir cevap almıştır." şeklinde değerlendirdi.

Erbaş, temaslarda bulunmak için geldiği Azerbaycan'da Bakü Türk Şehitliği Camisi'ni ziyaret etti.

Ziyaret sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Erbaş, BM Genel Kurulu'nda Trump’ın Kudüs kararını eleştiren karar tasarısının ABD’nin tehditlerine rağmen 9’a karşı 128 oyla kabul edilmesi dolayısıyla Türkiye ve Müslümanlar olarak mutluluk duyduklarını belirtti.

Erbaş, şöyle konuştu:

"ABD'ye vurulan tokattır esasında bu. Kendisini her zaman dünyanın sahibi zanneden ABD, bu şekilde dünya insanlarından, sadece Müslüman ülkelerden değil, diğer ülkelerden de gerçekten bir cevap almıştır. İnşallah bu cevap onu yeniden düşünmeye sevk eder ve almış olduğu karardan vazgeçer. Dünya gerçekten 5'ten büyük olduğunu göstermiş oldu. Hatta bir ülke, ABD kaldı. Dolayısıyla ABD bundan ders çıkarır diye düşünüyorum."

Haber Tarihi: 22 Aralık 2017 Cuma 11:12
  1. ali erbaş
  2. ABD
  3. Birleşmiş Milletler
  • ZurnaZurna1 gün önce
    Senindemi zuruna gitti
  • Ebu Harun Ebu Harun 1 gün önce
    O soytarı ise sen nesin...
  • AbdullahSaidAbdullahSaid1 gün önce
    Siyaseti dine alet etmek caizdir. Kudus kiblemiz olması hasebiyle dini bir meseledir. Tokat sana mı geldi ne gocunuyorsun?
  • KocasolakKocasolak1 gün önce
    Hocam, adap, ahlak, bina yönetimi, kaldırımda yürümeden otobüse tranvaya münübüse binip inmeye dair vaazlar verilse, yumulak başlı bir toplum olmamız için bir kampanya yürütseniz. Millet sinir küpü olmanın kötülüğü doğurduğunu HOCALARIMIZDAN dinlese, ne güzel bir toplum olsak, nasıl olur.
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