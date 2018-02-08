Erbakan'dan ülkeyi vergisiz zenginleştirme formülü

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Milli Görüş'ün merhum lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan, vergi alınmadan ülkenin nasıl zengileşeceğinin formülünü bir konuşmasında böyle veriyor.
08 Şubat 2018 Perşembe 21:54
Haber Tarihi: 08 Şubat 2018 Perşembe 21:54
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