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Erbakan'dan ülkeyi vergisiz zenginleştirme formülü

Milli Görüş'ün merhum lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan, vergi alınmadan ülkenin nasıl zengileşeceğinin formülünü bir konuşmasında böyle veriyor.

08 Şubat 2018 Perşembe 21:54
Haber Tarihi: 08 Şubat 2018 Perşembe 21:54
  1. Prof. Dr. Necmettin Erbakan
  2. vergisiz
  3. ülkenin vergisiz zenginleşmesi

YORUM YAZ

  • mümtazmümtaz1 sa önce
    İttifak kokusu alıyorum :)
  • AlperAlper1 sa önce
    Yeşil holdinglerle milli görüşün tabanını bitirdi,olanı kuruttu
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