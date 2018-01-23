Erbakan'dan flaş 'Zeytin Dalı Harekâtı' açıklaması

Dr. Fatih Erbakan'ın yayınladığı bildiri şu şekilde:

"Geçtigimiz yıllarda Suriye ile ilgili politikaların geliştirilmesinde başta ABD tarafından olmak üzere dış etkilere maruz kalınması, olayların başında asıl arka planın okunamaması, gerekli diplomatik önlemlerin alınamaması ve bu bağlamda gerekli adımların zamanında atılamamış olması bölgedeki sıkıntıyı daha da güçleştirmiş ve içinden çıkılması zor bir duruma dönüştürmüştür.

‘Büyük Ortadoğu Projesi’ kapsamında, Ortadoğu’da İsrail’in yayılmacı planları ve “Büyük İsrail” hedefi doğrultusunda, dış güçler tarafından bölgedeki tüm müslüman ülkeler ile birlikte Suriye’nin de zayıflatılması, parçalanması ve İsrail’in mutlak bölgesel üstünlüğünün sağlanması hedeflemiştir.

Türkiye tarafından “stratejik ortak” olarak görülen ABD, Kuzey Suriye’de bu planı uygulayabilmek için askeri, siyasi ve diplomatik inisiyatifi eline geçirmiş ve Suriye’nin Kuzey Doğusunda Pentagon’a bağlı CENTCOM ile oluşturduğu askeri varlıkla meydana getirdiği hegemonya alanı ile olaylara çözüm üretme yerine, yeni çözümsüzlükler ortaya çıkarmış ve bölgeyi ifsad ederek karıştırmıştır. Kuzey Suriye’de PYD, YPG ve PKK unsurlarından oluşan terör yapılanması, bizzat “stratejik ortak” ABD Yönetimi tarafından verilen siyasi ve ekonomik destek ve yine ABD tarafından yapılan silah ve teçhizat yardımı ile Türkiye’nin bekasını ve güvenliğini önemli ölçekte tehdit edecek boyutlara ulaştırmıştır.

Bu nedenle Türkiye, sorunu askeri önlemlerle çözme stratejisini ve teröre karşı mücadele ve iradesini ortaya koyarak, Afrin’e yönelik ‘Zeytin Dalı Harekâtı’ ile bölgedeki terör unsurlarının ileride daha büyük tehlike oluşturmasının önünü almaya çalışmıştır.

Bugün Afrin’e yapılan operasyonda %70 oranında milli ve yerli silah ve mühimmatın kullanılması, “yerli ve milli savunma sanayii”nin hayatiyetini her fırsatta vurgulayan Prof.Dr. Necmettin Erbakan Hocamızın geçmişte son derece geniş bir vizyon ve derin bir ferasetle temellerini attığı ASELSAN, Roketsan, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi gibi kuruluşların gelişiminin bir sonucudur.

Afrin Operasyonu, milli birlik ve beraberlik ruhumuzun yeni bir tezahürü olup, bu konunun iç siyasi malzeme haline getirilmesinden ve bu operasyon dolayısıyla iç siyasete yönelik kazanım elde etme tutumundan uzak durulması gereklidir.

Bu vesileyle, TSK tarafından Suriye’nin Kuzeyinde icra edilen ‘Zeytin Dalı Harekâtı’ nın, dış güçler tarafından aramıza sokulmaya çalışılan ayrımcı ve dayatmacı fikirlerle ortaya çıkarılmaya çalışılan husumet ve tahammülsüzlük politikalarının sona ermesine, ‘stratejik ortak’ ve ‘dost’ olarak bilinen dış güçler eliyle palazlandırılan terörün bitirilmesine, bölgede huzur ve barış ortamının yeniden sağlanarak, birleştirici, bütünleştirici politikaların yeniden yeşermesine vesile olması duasıyla, bu konuda büyük fedakârlıklar gösteren başta Türk Silahlı Kuvvetlerimize Cenab-ı Hak’tan üstün muvaffakiyetler ihsan etmesini ve bu gelişmelerin birlik ve beraberliğimizin yeniden tesisine vesile olmasını temenni ederiz."