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Erbakan ve Erdoğan'ın büyük oyunu

Öncü adamlar vardır, milyonların düşünüp yapamadığını onlar yapar. Dağlar üzerindeki karları çığ gibi boşaltmak için sadece bir çığlık bekler bazen! Necmettin Erbakan “çığlık” olmuştur. Erbakan ile Erdoğan “zıt ve düşman” kutuplar gibi gösterilse bile Türkiye’nin yeni kuşakları onları “öncü adamlar” olarak tanıyacaktır. Necmettin Erbakan Türkiye’nin ufkunu açan liderdir! Kısıtlı kadrolarla adam yetiştiren Erbakan oldu, bunları sahaya süren Erdoğan oldu! Birileri “gömlek değiştirme” hikayesine öyle inandı ki, düşmana yapılan hilenin farkına varamadı; hâlâ varmak istemeyenleri biliyoruz. Bunları yolun başında söyleseydik “hayaldi, hayal kaldı” sloganıyla ortada gezerdik.

Erbakan ve Erdoğan'ın büyük oyunu
Eklenme: 25 Aralık 2016, 22:21
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Hacı Yakışıklı yazdı:

Yakın Türkiye Tarihi hakkında doğru okumalar yapmak isteyenler ve önümüzdeki 10 yıllık süreç hakkında öngörüde bulunmak isteyenler Necmettin Erbakan’ı, ideallerini ve yaşadığı dönemin olaylarını iyi bilmek zorunda! Erbakan’a kök söktürenlere “kök söktüren” Erdoğan’dır! 1997 ve sonrası ile 2002 ve sonrasının yakın şahitlerinin ilerleyen zamanda söyleyecek çok sözleri olacak.

Rahmetli Necmettin Erbakan o kadar zekiydi ki bunu düşmanları bile onaylıyordu. Erbakan, 28 Şubat sonrası aynı siyaset tarzıyla devam etseydi müslümanlara nefes dahi aldırılmayacağını biliyordu. Fırtınanın kasırgaya dönüşeceğini iyi okuyan Erbakan partiyi yenilikçi/gelenekçi diye ayırarak bölünmenin esasında hayırlı bir iş olacağını bilerek hareket etti, zira ortada bir sürü yasaklı vekil vardı, yasakların büyümesi böylece önlendi.Bu yasakları getirenler “Nihayet Erbakan’ın partisini böldük” diye ziyafet şölenlerinde sarhoş zafer naraları atarken onun aklından büyük Türkiye macerası bir an olsun gitmiyordu.

Recep Tayyip Erdoğan İstanbul gibi bir metropol şehrin imtihanını geçmiş, Erbakan kadrolarının tüm detaylarını bilen bir kişilik olarak halkın teveccühünü de kazanmıştı. Erbakan halkı iyi tanıyor, Erdoğan liderliğindeki bir oluşumun yeniden iktidara geleceğini biliyordu. Bu sebeple kendi efsanesini bitirmeye karar veren yine Erbakan’ın kendisidir.

“Milli Görüş gömleğini çıkardık” diyen irade, Milli Görüş çizgisinin Ak Parti’ye öngördüğü şiardır.

Peki Erbakan’ın Ak Parti ve Erdoğan’a söylediği sözler ne olacak diyenler var! “Bunlar daha çocuk, bunlar siyaseti bilmez, bunlar siyonistlerin yolundan gidiyor” sözleri Erbakan’a ait! Peki Erbakan yıllarca kendi gölgesinde yetişen kadroları bilmiyor muydu? İhanet eden “one minute” diyebilemez!

Ak Parti’ye en sert eleştiriler Erbakan’dan geldi. Hatta onun yaptığı muhalefeti ulusalcılar, solcular hatta komünistler bile yapamadı. O sebeple Erbakan konuştu, düşmanlar sustu! Erbakan’ın zekası, dostu da düşmanı da susturdu! Arada kendine yol açabilen Ak Kadrolar Türkiye’nin büyümesini ve en önemlisi sağlık reformlarını gerçekleştirdi. Sağlık reformu Erdoğan’ın en büyük kozuydu, zira “her işin başı sağlık” diyen bir toplumuz! Elbet önce iman! Ancak imanımızı boğmaya çalışan tek dişli canavarlara karşı reformlar ekonomiden başladı. Ak Parti artık halkın çeşitli kesimlerinin de desteğini almıştı! Ulusalcı Laikler ise tüm muhalefet işini Erbakan’a bırakmış, Erbakan’ın öğrencisi Erdoğan’ı dövdüğünü sanarak serin ağaç gölgelerinde keyif yapıyordu.

Erbakan, darbecilerin anlamaya erişemeyeceği bir ustalıkla Ak Parti’ye oy kazandırmış; bu dengeyi çok sağlam tutmuştur.

Abdullah Gül’ün Fazilet Partisi lideri olmak için aday olduğunu ve seçimi kaybettiğini hatırlıyorsunuz değil mi? Abdullah Gül o seçimi kaybetmeseydi asla cumhurbaşkanı olamazdı. Zira Abdullah Bey’in akıbeti de siyasi yasaklılardan farklı olmazdı. Türkiye’nin tarihine vurulan büyük damgayı görüyorsunuz. Bu damga cuntanın değil milletin mührüdür!

Erbakan, 28 Şubat 1997’nin ardından gelecek 2002-2007 darbelerini de engellemiş, Ak Parti’ye paratoner olmuştur. Aksi takdirde bizler yılın belirli aylarında birkaç darbeyi kınamakla yetinirdik.

Numan Kurtulmuş da Saadet’in başındaydı değil mi? Orada kalsaydı Ak Parti’nin seçmeninden %7-8 civarında gelen oy Ak Parti’nin azalmış güçle iktidara gelmesine sebep olurdu. Necmettin Erbakan, Kurtulmuş’a yol vermiştir. Ve en önemlisi Numan Kurtulmuş bugün Ak Parti’de siyaset yapmaktadır.

Erbakan en çok kimlere kızıyordu? Abdullah Gül’e ve Recep Tayyip Erdoğan’a! Sonuç ne oldu? Her ikisi de hem Başbakanlık makamına hem de Cumhurbaşkanlığı makamına oturdu! Planı yapan taşları yerine iyi oturtmuştu. Çünkü o, zaferin, planları bilen Allah’tan geleceğine inanıyordu.

Erbakan’ın ne kadar rakibi varsa onları iyi bir şekilde hatırlayan bile yok, isimlerini telaffuz eden bile yok! Ama Erbakan unutulmayacak ve hakkı bir gün teslim edilecek. Erbakan güçsüz değil, tam tersine çok güçlüydü. Bugün Erbakan dilediği hedefleri yapsaydı çoktan 2023 vizyonunu görmüştük. Kaybeden cuntacılar, kazanan Erbakan’ın nezdinde millet oldu!

Necmettin Erbakan’ı bir kez daha hayırla yâd ediyoruz. Türkiye’nin tüm inanç kesimleriyle birlikte İslam toprağı olduğu unutulmadan dünya lideri olduğu günleri göreceğiz, Allah isterse olur!

(30 Ağustos 2014)

 
EtiketlerMilli GörüşYakın Türkiye TarihiNecmettin ErbakanRecep Tayyip Erdoğan
HABER YORUMLARI
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i. UYAR

Yasir beyefendiye harfiyyen katılıyorum.℅100 doğru bir tespit. Ak partı Erbakan hocamın fikirlerinin tam tersini yapmıştır.

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Kocasolak

Allah islama hizmet eden butun muslumanlara rahmet etsin, en basta da Erbakan ve butun kadrolarina.

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İhya

Kamalak beyin muhalefet ugruna hdp ile görüşmesi nasıl bir tiyatro acep. 'Zırva tevil götürmez' siz öyle sanın. Ayrıca Ben oyumu Erdogana verdim buda biline.

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muzaffer

Rahmetli hocam hakkı üstün tuttuğu için feraset sahibiydi. Allah hakkı üstün tutanlara feraset verir. Bu feraset rahmetli hocamla son bulmuş değildir. Milli görüş teşkilatları bu feraseti taşımaktadırlar. Türkiye gibi önemli bir ülkeyi yönetebilmek için sadece akıl yetmez. Aynı zamanda feraset sahibi olmak gerekir. Saadet partisi başkanları hemen her uyarısında bugün haklı olduğu ortaya çıkmıştır, kimseyi rencide etmek derdinde değiliz bizim derdimiz bellidir, bugün Suriye konusunda gelinen nokta dün bizim işaret ettiğimiz noktadır. Hiç kimse bakanlar için, ya bunlarda milli görüşçü yanlış yapmazlar demesin, batıl bir düzende hakça hareket edebilmek çok zordur. Bunun için lütfen milli görüş davası sahiplerine artık kulak verin en azından fikirlerini alın.

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Erkam

Bunun boyle olduguna dair elinizde musahhas delil var mi yoksa iskembe-i kubradan mi salliyorsunuz. Erbakan hayirli isler yapmistir ancakkendisini takdis etmenin de manasi yok. Kadir Misiroglunun dedigi gibi; sevginiz de olculu olsun..

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Salih kablan

Degerli dostlar analizçok dogru merhum Erbakan hocamızın gördügü tehlikeye karşı hainlerin oyununu Allah ın izni ile kurdugu kendi oyunuyla bozdu ve Rabbim nasip etti akp adıyla yine Erbakan hocamAllah ın izni ile hedefine ulaştı.üzüldüğüm husus ise saadet partili oldugunu söyleyen bir kardeşimin akp ve ona oy verenleri dinsizliğe varan sözlerle eleştirmesi beni çok üzdü hocasını anlayamayacak kadar ahmak olanlara yazıklar olsun hala uyuyan degil artık uyanan müslümanlar olmanın zamanı gelipte geçmedimi ki böylelerine rastlanabiliyor

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Bülent üçel

Biri boşu doldurdu, diğeri doluyu taşırdı desek yanlış olmaz sanırım.Merhum Erbakan Hoca iyi ki bir Milli Görüş akımı başlattı zamanın gençlerini şuurlandırdı ve Talebelerini bu çetin günler ve Mücadeleler için çok güzel yetiştirdi.Rabbim kabrini Nur Mekanını Cennet eylesin

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Osman uzun

Sen ne kadara akıllısın kimsenin hatta şeytanın bile anlamadığını anladın

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A.halim akçay

Ben bunun böyle olduğuna inanmıyorum. 3 bakanda gercekciydi şimdiki saadet partililere gerçekçi.

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Sinan demircan

He yaww he

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Melih Celik

Böyle büyük bir oyunu ifsa edip de üst akila ve gizli güclere akil verip taktiklerini ve oyunlarini degistirip uzerimize daha guclu cokecegine vesile olabilecginizi dusunerekten sizi bu haberinizden dolayi tebrik ediyorum. Bravo. Siyonistlerin ekmegine baska nasil yag sürülür bilmiyorum. Savasta düsmana takttiginizi aciklamaktan baska birsey degil bu. Bu haberle amac nedir? Akla bir kac sinir bozucu soru geliyor maalesef. Rakibinize satranc oynarken taktiginizi ogretiyorsunuz.

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Necmettin

Yazıyı bile okumadim ,ilk günden anladık ki zaten 

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Osmnshn

EyvAllah hacı abi ayne öyle hala anlamayanlar var

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Yasir

Bunu kimse anlamadı da siz mi anladınız?Akp nin yaptıklarını  Erbakan a da bulastırmayin, elinizde milyonlarca irakli, suriyeli ve diğer milletlerden müslümanın kanı var, Erbakan yıllarca uyarmasına rağmen hem kendilerinin hem de destekçilerinin eline bu kanı bulaştırdılar ve hâlâ daha bulaştırmaya devam ediyorlar... Erbakan bir kudüs sevdalısı idi, suankiler gibi israil dostu değil, Erbakan İslam Birlikçi idi, şimdiler gibi ab den yüz bulamayınca şangay a yamanmaya çalışanlar gibi değil, Erbakan İslam ülkelerinin müttefiği idi, amerika nın değil... 

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Batuhan Yavuz

Muhteşem bir yazı olmuş. Yazanın yüreğine sağlık. Teşekkürler.

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Ramazan bina

Külliyen yalan içerikli bir yazı. Zira Erbakan hocayı doğru ansalardı: Erbakan hiçbir zaman destek olmayan fetöye sahip çıkıp güçlenmelerini sağlamazlardı. Veya Kürt sorunu diye bir sorun olmadığını, pkk terörü sorunu olduğunu bunun çaresinin de bölgenin manevi kanaat önderlerinden, islam paydasından geçtiğini bilirlerdi. Avrupa Birliğinin Katolik hıristiyan birliği olduğunu bilir buraya girmek için bakanlık kurmaz, türlü taklalar atmazlardı. Ve hatta Irak tezkeresi ile destek olunan işgal neticesinde Erbakan hocanın "yedi ceddinizin alnı secdeden kalkmasa dahi Irakta ölen bir çocuğun, kirletilen bir kadının vebali ödeyemezsiniz" sözüne muhatap olmazlardı. Erbakan hoca boşuna demiyordu beni bunların günahlarına ortak etmeyin diye.

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Sadullah seyit subhi nebiogullari

Bunu 1997 de ben gördüğümde delidemişlerdi saadet partisinin gençlik kollarında uzun yıllar görev almış biri olarak hocanın zekasıyla asla oyun oynanamiyacagini ve ona ulaşılamayacağını bilenlerdenim

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