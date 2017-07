Erbakan Vakfı Bilecik Şubesi’nden Mescid-i Aksa açıklaması

Şube Başkanı Ahmet Özvatan, katil İsrail’in mübarek topraklarda gösterdiği zulmün kabul edilemez olduğunu belirtti. Özvatan, “Mescid-i Aksa’nin sehri Kudüs, Rabbimizin mübarek kıldığı belde. Son bir asırdır zulmün, gözyaşının ve işgalin en şiddetlisinin yaşandığı aziz şehir. Osmanlı idaresinde adaletin, önce İngilizlerin sonra siyonist İsrail’in işgali altında zulmün hüküm sürdüğü kadim kent. Her sabah yeni bir cinayetle uyanan, her gününü ızdırap içinde geçiren, siyonist işgalin pençesindeki Miraç’ın merkezi. Siyonist zulüm bu sefer Mescid-i Aksa’nın içerisinde gösterdi kendisini. Tam 3 fidan, 3 gencecik insan bu mübarek mabedin içinde kurşunların hedefi oldu. Daha önce binlerce kardeşlerinin hedef olduğu gibi” dedi.

“İsrail’e lanet okumaya devam edeceğiz”

Özvatan, İsrail’i lanetlemeye devam edeceklerini belirterek, “Biz elbette ki meydanları doldurup sesimizi yükseltmeye bu zulme razı olmadığımızı göstermeye devam edeceğiz, biz elbette ki kol kola girip Filistinli kardeşlerimize yalnız olmadıklarını hissettirmeye devam edeceğiz. Ancak bu yaşananları sona erdirecek asıl adımları atacak olanlar İslam ülkelerinin yöneticileri olmalıdır. Söylenmesi gereken söz, zulmün ve işgalin önüne geçecek güç bir an önce ortaya konulmalıdır. İnsanlıktan, insaftan ve vicdandan uzak bu anlayışla bir an önce anladığı dilden konuşulmalıdır. Kendi batıl anlayışları ve inançlarının peşinden kendi hedeflerine ulaşmak için insanlık dışı her faaliyeti gerçekleştiren İsrail’e karşı, hak ve adalet üzere fakat güçlü ve caydırıcı bir duruş sergilenmelidir.Türkiye bu konuda derhal harekete geçmeli İslam İşbirliği Teşkilatı ve D-8 Birliği çatısı altında ortak bir hareket planı ortaya koymalıdır" diye belirtti.