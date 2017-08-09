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Erbakan Hoca'nın tarihi 'Mescid-i Aksa' yemini

Milli Görüş'ün lideri rahmetli Necmettin Erbakan Hoca'nın yaptığı tarihi Mescid-i Aksa yemini...

09 Ağustos 2017 Çarşamba 16:09
Haber Tarihi: 09 Ağustos 2017 Çarşamba 16:09
  1. Necmettin Erbakan
  2. Erbakan Hoca
  3. Mescid-i Aksa
  4. Mescid-i Aksa yemini
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